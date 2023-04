Boston Marathon, delusione Eliud Kipchoge. E' bis per Evans Chebet

Evans Chebet , non Eliud Kipchoge , è la notizia. Il primatista del mondo e pluricampione olimpico di maratona fallisce la vittoria a Boston e vede allontanarsi il progetto di vincere tutte le majors, contando anche sull'altro tassello mancante di New York. Una gara iniziata su ritmi elevati (14:17 al quinto chilometro), poi scesa di frequenze e con il disturbo di una leggera pioggia (1h02:19 a metà corsa), che ha visto l'atto decisivo dopo il 30° chilometro, con Kipchoge incapace di reagire allo strattone impresso dal tanzaniano Geay.

Un ritardo via via cresciuto fino a oltre due minuti, per un sesto posto finale di Kipchoge in 2h09:23, con la 18esima maratona della carriera portata fino in fondo, e la terza sconfitta, per un curriculum senza eguali. Nell'ultimo tratto di gara il podio è fatto con Chebet, Geay e l'altro keniano Benson Kipruto a giocarsi il successo.

Vince il 34enne Chebet in 2h05:54, al secondo successo di fila a Boston e al terzo consecutivo in una major statunitense, contando anche il trionfo a New York nello scorso novembre. Secondo il tanzaniano Gabriel Geay, quarto nella scorsa edizione, in 2h06:04, terzo Benson Kipruto, vincitore due anni fa e terzo nel 2022, in 2h06:06.