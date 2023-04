Si corre per AIRC alla Run4Hope Massigen 2023

Giovedì 20 aprile 2023, presso la Sala dei Caduti di Nassirya del Senato è stata presentata la terza edizione della Run4Hope Massigen 2023 , la staffetta nazionale della solidarietà che dal 6 al 14 maggio prenderà il via in contemporanea in tutte le regioni italiane. Le 20 staffette regionali interesseranno, direttamente (e indirettamente tramite alcuni eventi gemellati) 40.000 podisti , grazie a numerosi gruppi sportivi e a vari reparti di Esercito Italiano , Aeronautica M. e Marina M.

Beneficiaria sarà la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Appositamente gli arrivi sono previsti in coincidenza con la giornata che AIRC dedica alla distribuzione dell’Azalea della Ricerca, unendo così due rilevanti manifestazioni. L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti locali tra Regioni, Province e Comuni.

Le 20 staffette regionali: a Roma tappa inaugurale con arrivo in Piazza San Pietro. Il testimone della Run4Hope Massigen 2023 passerà di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte, ai reparti dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare e a numerosi runners iscritti singolarmente. Si segnala anche la presenza dei team aziendali di ALSTOM e CURIUM PHARMA. Decisamente suggestiva la staffetta inaugurale prevista a Roma che porterà i partecipanti con Piazza San Pietro, grazie al supporto dei runners dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, dell’Athletica Vaticana e di alcuni sodalizi sportivi capitolini. Per tutto il mese di maggio sarà possibile partecipare individualmente in modalità “virtual singoli”. Previste anche le “virtual di gruppo” (sempre per tutto maggio) tramite un allenamento autogestito. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.run4hope.it

Gli interventi - Per la senatrice Stefania Pucciarelli, che ha promosso la presentazione, il ringraziamento per un’iniziativa che offre un esempio concreto di come la solidarietà e la speranza possono valorizzarsi attraverso lo sport. Silvia Salis, Vicepresidente Vicario CONI associare lo sport ai tumori femminili è particolarmente meritorio in quanto le donne colpite da tale sventura hanno bisogno di riappropriarsi del proprio corpo e della propria vita e lo sport rappresenta uno strumento formidabile in questo senso.

Il Col. Antonino LONGO (S.M. Esercito Italiano - Capo Ufficio Sport) ha ribadito l’adesione convinta per il terzo anno consecutivo degli uomini e delle donne dell’Esercito che già molto hanno fatto nelle prime due edizioni. In piena sintonia anche il Col. Marco Angori (S.M. Aeronautica Militare - Capo Ufficio Pubblica Informazione) che vede il progetto come un contributo alla società mediante strumenti non prettamente istituzionali, ricordando la vicinanza ad AIRC nelle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica. Entusiasmo anche per la Marina Militare che per la prima volta “debutta” nelle staffette il senso dell’intervento del CV Pil. Fabio Livraghi, (S.M.e Marina Militare - Capo Ufficio Sport) con lo scopo anche di ribadire l’importanza del binomio sport e benessere personale. Per Fabio Salerno, Direttore generale di ASI Associazioni Sportive Sociali Italiane l’attenzione va posta anche sul mandare un messaggio finalizzato a ridurre la sedentarietà con grazie a uno sport individuale come l’Atletica Leggera che ha nella staffetta il simbolo del collettivo. Per Massimo Giammetta, presidente di Run4Hope Italia Onlus la soddisfazione per la grande crescita del progetto e per l’adesione sempre più estesa di sportivi e delle forze militari e di polizia ribadendo come ogni euro donato andrà ad AIRC grazie alla copertura degli oneri organizzativi dei sostenitori con in prima fila Massigen. Chiusura affidata alla nota capacità evocativa di Niccolò Contucci, Fondazione AIRC - Chief Fundraising Officer. “La lotta al cancro si basa sulla fiducia nella medicina e nella ricerca che ci darà risposte nuove. Oggi, grazie al grande lavoro della ricerca nei decenni scorsi, il 62% delle donne e il 59% degli uomini che cinque anni fa hanno avuto una diagnosi sono guarite. Con Run4hope allarghiamo il cerchio della fiducia. Aspettiamo il 14 maggio con 3.800 piazze per l’Azalea e l’arrivo delle 20 staffette regionali”.

L'Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare e la Marina Militare hanno concesso il loro prestigioso patrocinio alla Run4Hope Massigen 2022 evidenziando l'importanza nazionale dell'iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno per AIRC.

Valori pienamente condivisi dalle grandi famiglie dell'Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare, nonché da quelle di Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle e Fiamme Oro che fanno del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione, i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente.

Le Staffette regionali e quelle di Lombardia e Emilia-Romagna dedicate a #Fraintesa

Tra i molti luoghi di rilevante interesse si attraverseranno scenari unici, come per esempio la Valle dei Templi in Sicilia, Foro Italico a Palermo, Piazza del Plebiscito a Napoli; Piazza Duomo a Firenze nel contesto della 100km del Passatore, Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d'Italia a Trieste, Piazza Duomo a Milano, Porto Antico a Genova, Piazza Bra a Verona, Piazza San Marco a Venezia, Matera, Assisi, Bari, Piazza del Popolo a Pesaro, gli uliveti del Gargano in Puglia, la Valle di Comacchio in Emilia e la costa frastagliata della Sardegna. Ecco le località di partenza (6/5) e arrivo (13/5) della staffette: Abruzzo, L’Aquila (p)- Avezzano (a); Basilicata, Policoro (p), Grassano (p) Potenza (a) - Matera (a); Calabria, Civita (p) - Reggio Calabria (a); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (p) - Piacenza (a); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) – Trieste (a); Lazio: eventi locali/provinciali a Roma, Viterbo, Frosinone e Latina con sviluppi indipendenti; Lombardia, Milano (p/a); Marche: Pergola, Ascoli Piceno (p) - Ancona (a); Piemonte: Torino (p/a); Puglia: Spongano, Foggia e Gravina (p) - Bari (p/a); Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze (p/a); Trento Alto Adige, Bolzano (p); Riva del Garda (p), Borgo Valsugana (p); Trento (a); Umbria: Foligno (p/a) ; Valle d’Aosta: Aosta (p/a); Veneto: Vicenza (p/a). Il 2 aprile 2021 Francesca Barbieri, blogger, runner e giornalista si è spenta a causa del cancro. La Onluns Run4Hope, d’accordo con i familiari, ripetendo quanto già fatto nella prima edizione del 2021, ha deciso di dedicare le staffette di Lombardia (dove viveva e lavorava) e dell’Emilia-Romagna (dove vive la sua famiglia nel modenese a San Prospero) alla memoria della giornalista con il motto #GrazieFraintesa.

Si corre nel proprio territorio senza finalità agonistiche impegnandosi per la donazione - Le venti staffette regionali (in alcuni casi articolate in eventi provinciali o locali) vedranno la partenza contemporaneamente alle ore 11 di sabato 6 maggio tendenzialmente dai capoluoghi di Regione.

Nei giorni successivi il testimone girerà di città in città in base al cronoprogramma pubblicato sul sito e definito in accordo con i partecipanti, attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 20 ai 60 km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 14 maggio, Giornata delle Azalee di AIRC, con l’arrivo contemporaneo alle ore 11. Il dettaglio dei percorsi si trova sul sito www.run4hope.it sezioni “corri con noi” e “la staffetta”, con indicazioni sulle varie tappe giornaliere. Le associazioni sportive si impegneranno poi per una donazione libera stimolando anche microdonazioni tra i propri associati. Riceveranno di base due t-shirt e dieci pettorali.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro - Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 6.000 ricercatori - 63% donne e 54% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e novecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023). Informazioni e approfondimenti su airc.it