Con FollowYourPassion si gareggia a Chia Sport Week: i protagonisti al via

CHIA LAGUNA – Open water, mezza maratona e triathlon: dal 22 al 25 aprile Chia Laguna , nel Sud Sardegna, diventerà la capitale degli sport d’endurance. La Chia Sport Week , il lungo week end sportivo messo a punto da FollowYourPassion , brand di MG Sport, è pronta a vivere un’altra edizione. Tre le gare in calendario: la Chia Swim , la Chia2 1 e il Chia Tri . Gare in cui l’agonismo incontrerà passione, adrenalina e divertimento, una miscela magica in una delle più belle zone della nostra Penisola, dove colori e profumi sono quelli di una natura incontaminata.

DOMENICA 23 APRILE, CHIA21 – Strade delimitate e circondate dalla macchia mediterranea , oltre al mare azzurro-verde , quel colore unico che ha fatto conoscere l’isola in tutto il mondo, a far capolino dietro più di un angolo, saliscendi, salite e discese : tutto questo lo vivranno i podisti che domenica 23 aprile correranno la Chia2 1, scegliendo tra tre distanze: la mezza maratona (21,097 km), la 10 km , competitiva e non, e la 5 km non competitiva. Sarà il Chia Laguna Resort, il resort della collezione di Italian Hospitality Collection e quartier generale dell’intero evento, a ospitare partenza e arrivo della gara. Alle 9:30 partiranno le competitive, alle 9:45 le non competitive.

SABATO 22 APRILE, CHIA SWIM – Il via della Chia Swim sarà dato alle 9:30 di sabato 22 aprile , gara che inaugurerà ufficialmente la Chia Sport Week. Sarà la finissima sabbia bianca della spiaggia di Su Giudeu a far muovere i primi passi agli appassionati delle acque libere. Il mare cristallino renderà la loro sfida ancora più esaltante. Sono tre le distanze in programma: 1,9 km, 3,8 km e 5 km . Distanze capaci di incontrare le esigenze di tutti gli atleti “d’acqua”: i triatleti dell’half e full distance, la cui frazione in acque libere è lunga proprio rispettivamente 1,9 km e 3,8 km, e gli appassionati delle gran fondo di nuoto, che potranno testarsi sui 5 km.

CHIA21 | ANTONINO LOLLO, IL FAVORITO – Messinese di nascita e bergamasco di adozione, campione italiano di maratona 2021, Antonino Lollo fa due su due e, dopo Bergamo21, la gara che il 5 febbraio ha inaugurato il calendario 2023 di FollowYourPassion, si schiererà al via della Chia21, secondo appuntamento dell’anno targato FYP. E lo farà da favorito. Il portacolori del G.S. Parco Alpi Apuane ha iniziato il 2023 con il… passo giusto: dopo il secondo posto a Bergamo in 1:06’52”, ha vinto La Mezza di Oristano in 1:07’59” il 26 febbraio ed è giunto quarto nella 21 di Reggio Emilia in 1:05’07” il 26 marzo. L’infortunio che gli ha complicato la stagione 2022 dopo l’1:03’29” fatto segnare alla Roma-Ostia sembra finalmente soltanto un brutto ricordo. «Non sono mai stato a Chia – racconta Lollo in partenza per la Sardegna –. Non vedo l’ora di ammirare quei luoghi che tutti mi descrivono fantastici e di misurarmi su un percorso che a detta dei più non fa sconti a nessuno. In quest’ultimo mese mi sono concentrato su distanze più corte, ho deciso di esserci perché voglio correre ancora una mezza maratona e quelle di FollowYourPassion sono una garanzia. Sì, per me sarà un allenamento test, voglio godermi la giornata, ma perché escludere di poter migliorare la mia migliore prestazione di quest’anno, l’1:05’ di Reggio Emilia?»

MARTEDÌ 25 APRILE, CHIA TRI – Nuoto, bici e corsa per gustare a pieno lo spettacolo di Chia e dei suoi dintorni. Dall’atmosfera del Chia Laguna Resort alle bianche spiagge, al mare cristallino e alle strade e ai sentieri capaci di mille colori e mille profumi, ma anche di un’altimetria che mette alla prova anche i muscoli più allenati. Tre le distanze: medio (1,9 km di nuoto, 88 km di ciclismo e 21 km di corsa), a cui sarà possibile partecipare anche con la formula a staffetta; olimpico (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa); e sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa).

CHIA TRI | IL FATTORE D – Sulla distanza media del Chia Tri i più accreditati alla vittoria sono Nicola Duchi e Valentina D’Angeli. Duchi, trentino di Riva del Garda, ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi: con un 11° posto all’IRONMAN 70.3 Lanzarote, una delle tappe più dure del famoso circuito internazionale, fermando il cronometro a 4:06’01”. Campione Italiano Under 23 di triathlon medio nel 2021, nel 2022 è salito sul terzo gradino del podio ai Tricolori assoluti di triathlon medio. D’Angeli, ingegnere di Godo di Russi, in provincia di Ravenna, e triatleta dal 2017, ha vinto l’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna a Cervia nel 2021.

NON SOLO GARE – Lunedì 24 aprile le competizioni lasciano spazio al relax, che per chi lo vorrà potrà essere attivo. Gli appassionati delle due ruote potranno prendere parte al Cycling Tour, l’occasione per scoprire il territorio senza minimamente interessarsi del cronometro; chi ama camminare potrà invece partecipare alla passeggiata alla torre, che si concluderà con alcuni esercizi di stretching, godendosi lo splendido tramonto che Chia regala ai suoi ospiti.

IL CENTRO DI TUTTO – Sarà il Chia Laguna Resort a ospitare tutte le attività pre, durante e post gare della Chia Sport Week. Il resort della collezione di Italian Hospitality Collection, oltre a servire i migliori servizi nel massimo della quiete e dell’eccellenza, permette ai suoi ospiti di essere avvolti dallo spirito selvaggio del sud Sardegna.