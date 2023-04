Spettacolo domenica sul Lago d'Iseo con Sarnico Lovere Run

SARNICO (Bg) – E’ la settimana della 11^ Sarnico Lovere Run di domenica 23 aprile, evento organizzato da Moving Factory e attesissimo per lo straordinario contesto paesaggistico in cui si svolge, il Lago d’Iseo. L’evento è praticamente sold-out, ampia la soddisfazione degli organizzatori per esser riusciti a mettere ‘in pista’ ben 4500 runner provenienti da tutte le regioni italiane e anche da diverse nazioni.

I TOP RUNNER – Già confermata la presenza di un nutrito gruppo di atleti, tra cui tanti portacolori della bandiera nazionale, pronti a battersi a caccia di un gradino del podio. E’ proprio la bandiera azzurra quella candidata a sventolare sul podio grazie alla presenza di Said El Otmani (Esercito), forte di un ottimo 1h01’39” sulla mezza maratona di Verbania del 2019 e di ben due titoli nazionali sui 3000m. Non starà certo a guardare l’altro azzurro Ahmed El Mazoury (La Recastello Radici Group), nel suo curriculum tre titoli nazionali sui 10000m, l’argento U23 ai campionati europei 10000m 2011 ed il bronzo due anni dopo. El Mazhoury è stato capace di 1h02’39” alla RomaOstia 2015, recentemente sul gradino più alto del podio della Mezza Maratona di Treviglio, sempre in terra bergamasca. Ancora Italia con Francesco Agostini (Atl. Casone Noceto), terzo alla mezza maratona di Lodi del 2022 e autore del crono 1h04’41” alla mezza di Siena del 2021. Scia tricolore tallonata dal keniano Michael Selelo Saoli, autore di un ottimo 1h04’42” alla mezza maratona di Klagenfurt del 2022, subito seguito dal connazionale Peter Wahome Murithi (Run2Gether) che nel 2009 ha già staccato il crono di 1h05’12” alla mezza maratona di Nairobi. Al via anche il marocchino Azedine El Garty che fu 6° in 1h22’31” sulle strade tra Sarnico e Lovere nell’edizione 2017. Ancora Italia con Mohamed “Momo” El Kasmi (Venus Triathlon Academy SSDARL) che vanta un personale di 1h07’05” fatto segnare a Crema nel 2015, seguito da un treno di atleti dell’Atletica Paratico capitanato da Fabio Gala (1h10’42”) tallonato da Antonio Belotti (1h11’46”), Maurizio Vanotti (1h13’00”) e Matteo Tengattini (1h15’12”).

LE DONNE – Al via la keniana Dorine Jerop Murkomen che vanta un personale di 1h20’17” fatto segnare alla mezza di Vannes nel 2017 e la portacolori nazionale Chiara Milanesi (Runners Bergamo) che può contare su un personale di 1h22’23” sulla mezza maratona e si prepara a migliorare la terza posizione dell’ultima edizione conquistata in 1h39’52”. L’Italia schiera anche Lara Birolini (Elle Erre Asd), quinta lo scorso anno e capace alla mezza di Breno 2021 del crono di 1h25’38”. I NUMERI – Sono 4.500 gli iscritti di tutto l’evento, nell’ambito dei quali si conferma altissima la partecipazione femminile che tocca il 35%. Ben 22 le nazionalità estere presenti in gara, capolista la Svizzera, seguita da Afghanistan e Germania ex aequo. Presenze anche dal Brasile e dagli USA. La regione padrona di casa, la Lombardia, guida il podio di numerosità seguita da Emilia-Romagna e Veneto. CURIOSITA’ – I più giovani in gara sono i gemellini Leonardo e Camilla che non hanno ancora compiuto 3 anni che si divertiranno nella Riva di Solto-Lovere da 6km, mentre gli atleti più esperti sono Ettore Servidei e Ida Berretti, rispettivamente prossimi a compiere 83 e 80 anni. C’è chi ha scelto di compiere gli anni specchiandosi nel Lago d’Iseo. Auguri a Julie Beltrami, Edoardo Capitanio, Benedetta Fedrighi, Marco Gatti, Andrea Niki Magnani, Simone Palazzi, Santina Pasinelli, Annamaria Rosselli, Luca Tagliabue ed Enrico Vignali chiamati a soffiare su 447 candeline. LE GARE – Occhi puntati sugli atleti di domani che sabato 22 aprile apriranno le danze con le Kids Run, in partenza alle ore 14.30 dallo Stadio Comunale di Sarnico. La festa è aperta gratuitamente ai bambini di tutte le età che al termine parteciperanno ad una cerimonia di premiazione. Domenica 23 aprile i primi a partire saranno coloro i quali vogliono godersi una domenica passeggiando con la famiglia, gli amici o il proprio quattrozampe. L’evento è aperto a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione medica. Partenza alle 9.10 da Riva di Solto in direzione di Lovere dopo aver percorso i 6 km più belli di questo straordinario percorso. Lo start della 11^ Sarnico Lovere Run avverrà alle 9.30, migliaia di runner andranno alla conquista dei 25,3km che collegano i due paesi della sponda bergamasca del Lago d’Iseo. Ma la festa non finisce qui e lunedì 24 aprile alle ore 9.00 si potrà partire in motonave da Lovere per partecipare a ‘La Corsa dei Campioni’, 9 km con diversi campioni oltre agli atleti keniani e stranieri della Sarnico Lovere Run con partenza alle 9.45.

