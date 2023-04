Domenica London Marathon, Kenenisa Bekele ma anche Italia con Yaremchuk

Se lunedì 17 aprile a Boston Marathon l’uomo più atteso era Eliud Kipchoge, poi solo 6° al traguardo, sulle strade londinesi ci si attende grandi cose dall’etiope Kenenisa Bekele. In generale London Marathon già passerà alla storia perché per la prima volta in una maratona si schiereranno alla partenza due atleti che hanno corso sotto il muro delle 2 ore e 2 minuti.

Uno è appunto Bekele, il secondo runner più veloce della storia, il suo 2h01’41” era fino al settembre scorso un crono a soli 2” di ritardo, davvero un’inezia, dal precedente record mondiale di 2h01’39” sempre di Eliud Kipchoge che poi a Berlino è sceso a 2h01’09”.

L’altro è il campione della Valencia Marathon 2022 Kelvin Kiptum che da debuttante ha segnato 2h01’53”. E anche questo è già un record mondiale: il miglior debutto di sempre della storia. Tra i top runner ancora Birhanu Legese (2h02’48”), in pratica a Londra al via i più veloci della storia sulla distanza di maratona.

Al via anche il vincitore 2022 Amos Kipruto, il World Champion Tamira Tola, Leul Gebresilase che fu 2° nel 2022 e il doppio vincitore di New York Marathon Geoffrey Kamworor.

DONNE – Ben 10 donne con un personale inferiore alle 2h19’00, ben 5 sotto le 2h18’00”, gara così d’alto livello al mondo non ce n’è. Sulla carta la London Marathon 2023 al femminile è la gara più ‘veloce’ della storia di sempre.

Occhi su Yalemzerf Yehualaw, primatista mondiale della 10k su strada, ma anche su Brigid Kosgei, niente meno che primatista mondiale di maratona. Non finisce qui, c’è anche Peres Jepchirchir, la medaglia d’oro olimpica in carica di maratona. Varrebbe volare a Londra solo per vedere queste tre grandi atlete in azione.

Ancora aria d’Olimpiadi grazie a Sifan Hassan, doppia campionessa olimpica in carica dei 10000m e 5000m che domenica farà il suo debutto sui 42,195km. Sempre tra primati e medaglie merita massimo rispetto e attenzione anche Genzebe Dibaba primatista mondiale dei 1500 metri e a Almaz Ayana, campionessa olimpica dei 10000m a Rio 2016.

Avrà senz’altro grande tifo la stella di casa, la britannica Ellish McColgan, già oro nei 10000m a Giochi del Commonwealth, che farà il suo debutto in maratona.

C’è anche l’Italia grazie a Sofiia Yaremchuk che proverà a fare un grande risultato andando a migliorare il suo primato personale. Sofiia si è inserita nel cast negli ultimi giorni dopo essersi ritirata alla Milano Marathon ad inizio aprile.