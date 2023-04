Magica London Marathon per Sofiia Yaremchuk. Ecco perchè

Più di un minuto e mezzo di progresso, ormai vicina al record italiano. Entra in una nuova dimensione Sofiia Yaremchuk che corre in 2h24:02 nella maratona di Londra con un piazzamento tra le prime dieci in una gara stellare, al nono posto. La 28enne dell’Esercito abbatte il personale di 2h25:36 realizzato alla fine di ottobre a Francoforte, diventando la quinta di sempre a livello nazionale a soli 18 secondi dal primato di Valeria Straneo (2h23:44 in prova mista nel 2012) e sfiorando il miglior crono di un’italiana in una maratona solo femminile, appena due secondi sopra il 2h24:00 ottenuto da Sara Dossena nel 2019. Con questo risultato timbra lo standard World Athletics per le Olimpiadi di Parigi, fissato a 2h26:50, ma riscatta anche la delusione della maratona di Milano, tre settimane fa, quando si era fermata poco oltre la mezza. Stavolta invece porta a termine la gara dopo un passaggio intermedio più veloce del previsto in 1h11:15 riuscendo a mantenere un ritmo sostenuto fino al traguardo. Ecco i parziali: 16:36 (5 km), 33:35 (10 km), 50:32 (15 km), 1h07:34 (20 km), 1h11:15 (mezza maratona), 1h24:23 (25 km), 1h41:29 (30 km), 1h59:00 (35 km), 2h16:24 (40 km).

YAREMCHUK: “FINALMENTE DOPO TANTO LAVORO” - “Stavolta me la sono goduta, mi sono piaciute le sensazioni che ho avuto”, racconta Sofiia Yaremchuk, nata in Ucraina e futura azzurra, allenata a Roma da Fabio Martelli. “Sono venuta a Londra per prendere il mio, per raccogliere i frutti di tutto il lavoro svolto nella preparazione, e ora posso gioire. Ho avuto le risposte che volevo, dopo aver trovato la forza di riprovarci. Il primo obiettivo era il minimo olimpico, però puntavo a scendere sotto 2h25 e invece ho sfiorato le 2h24 quindi è andata benissimo. Mi sento felice e orgogliosa per me e per tutto lo staff che mi ha aiutato a superare le difficoltà. Manca poco al record italiano, ma un passo alla volta ci potrò arrivare”.

“SENZA PAURA” - “Era rimasta una cicatrice dentro di me per lo stop di Milano, dove ho avvertito un improvviso calo di energie, con pensieri e dubbi su come poter gestire una maratona. Alla mezza avevo programmato di fare 1h12 ma mi sono trovata nel secondo gruppo, con la statunitense Susanna Sullivan (poi decima in 2h24:27) che ho staccato al 33° chilometro. C’è stato un passaggio più veloce, ho rischiato un po’ ma stavo bene. Con il senno di poi, dico che è stato giusto così e dopo aver valicato lo scoglio del 25° chilometro ho capito di poter correre come desideravo, che non dovevo avere paura. Nel finale ero da sola, ma non ho sofferto come a Francoforte dove faceva troppo caldo”.