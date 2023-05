12^ Honda Jesolo Moonlight Half Marathon &10K e Alì Family Run: Maglia, medaglia, festa e tanto altro...

La formula della Honda Jesolo Moonlight prevede, infatti, tre diverse distanze, adatte ad ogni età e capacità: la 21K che si sviluppa lungo un tracciato veloce e al tempo molto suggestivo per le diverse ambientazioni che ne fanno da cornice come il mare, il fiume e la pineta. La 10K nella doppia versione, competitiva e ludico motoria, anch’essa molto spettacolare, soprattutto per il passaggio sul lungomare. E infine la Jesolo Alì Family Run di circa 3 K, dedicata a famiglie, studenti, bambini e appassionati del movimento, che precederà l’avvio delle due corse più lunghe, proprio per far vivere anche ai più piccoli l’atmosfera del grande evento. Anche quest’anno la manifestazione raccoglierà fondi per sostenere la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo, impegnata quotidianamente ad aiutare oltre 200 persone bisognose, fornendo buoni o pacchi spesa.

Mare, Corsa e Festa: occasione da non perdere - La Honda Jesolo Moonlight non è una semplice corsa, ma un’occasione davvero unica per trascorrere un piacevole weekend con amici e famiglia, partecipando ad un grande evento di running, in una delle località di mare più rinomate d’Italia, in apertura della stagione estiva. Ma non è tutto: terminata la fatica della corsa, atleti e accompagnatori potranno tuffarsi nella grande festa del Moonlight Party, che troveranno subito dopo il traguardo.