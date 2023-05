Campionati Italiani 10000 metri: la regina è sempre Nadia Battocletti. Pietro Riva una conferma

BRESCIA - Trionfa all’esordio Nadia Battocletti, si conferma Pietro Riva. Questi i verdetti a Brescia nei Campionati italiani dei 10.000 metri su pista. È un debutto vincente per la 23enne trentina che alla prima uscita della carriera su questa distanza si prende il titolo con 33:06.25 controllando la gara per poi piazzare l’allungo risolutivo a circa 700 metri dal traguardo. Dopo aver già conquistato quest’anno il tricolore assoluto nel cross va di nuovo a segno la mezzofondista delle Fiamme Azzurre, quattro volte campionessa europea di campestre tra U20 e U23, in attesa di concentrarsi sui 5000 metri nei prossimi impegni agonistici. Secondo posto per la campionessa uscente Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino, 33:16.95), al comando per dettare l’andatura a nove giri dalla fine prima dell’attacco decisivo. L’altra piemontese Elisa Palmero (Esercito) è terza all’esordio sulla distanza in 33:28.84 seguita da Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera) che con il personale di 33:30.40 si aggiudica ancora un titolo italiano under 23 in questa stagione da aggiungere a quelli di 3000 indoor e cross. Poi arrivano Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 33:39.70), Giovanna Selva (Carabinieri, 33:49.57) dopo aver tirato il terzetto di testa dal quinto al settimo chilometro e la ventenne Aurora Bado (Freezone, 33:59.47 PB), seconda tra le promesse. Nella gara under 23 è terza Rebecca Volpe (Alteratletica Locorotondo, 37:14.53). Titolo under 20 a Laura Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia, 37:56.60) che precede Margherita Vignolo (Atl. Alba, 38:14.66) e la gemella Elena Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia, 39:01.77).