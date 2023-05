Triathlon ma anche 10k, grande festa sabato all'Idroscalo Milano

«Bella gara! Per me è stato anche un ottimo test in vista della tappa delle World Triathlon Championship Series del prossimo week end a Yokohama, in Giappone – ha dichiarato Lehmann –. Oggi non mi sono risparmiato, ho spinto in tutte e tre le frazioni, e ho trovato in Espuna un avversario di alto livello.»

Combattuta ed entusiasmante fino alle battute finali anche la competizione maschile, vissuta quasi completamente sul duello tra Csongor Lehmann (K3 Cremona) e Miguel Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano Triathlon). Primi dopo i 750 metri in acqua, si sono dati il cambio in testa per tutti i 20 km della frazione in bicicletta. Sono stati i 5 km a piedi a consegnare la vittoria al campione ungherese, il favorito della vigilia con il successo in Coppa del Mondo di triathlon 2022 a Karlovy Vary (Rep. Ceca) e il titolo mondiale di triathlon Under 23 nel 2021 come pesante biglietto da visita. Lehmann ha tagliato il traguardo in 52’40”. Espuna Larramona ha conquistato la piazza d’onore in 53’49”; Thomas Previtali (Raschiani Triathlon) è giunto terzo in 55’27”.

TRIATHLON SPRINT – Sono state le donne a inaugurare l’edizione 2023 del MilanoTRI e a prendere la testa della corsa dopo il nuoto sono state quattro atlete: Hagar Cohen Kalif (DDS-7MP Triathlon Team), Carlotta Bonacina (Valdigne Triathlon), Adelaide Anna Badini Confalonieri (K3 Cremona) e Denise Cavallini (DDS-7MP Triathlon Team). Lungo i primi 10 km di ciclismo Bonacina, Badini Confalonieri e Cohen Kalif hanno aumentato il ritmo, a cui non ha risposto Cavallini. Il trio ha continuato a collaborare fino alla transizione bici-corsa, dove Bonacina ha allungato guadagnando terreno per tutti i 5 km di corsa finale, andando a conquistare il più alto gradino del podio in 58’40”, davanti a Badini Confalonieri , seconda in 59’01”, e Cohen Kalif , terza in 59’36”.

Palcoscenico delle competizioni il bacino dell’Idroscalo per il nuoto, le strade esterne al parco per il ciclismo e la ciclabile interna per la corsa del triathlon e della 10 chilometri. Un ovale che gli 800 triatleti hanno fatto loro dal mattino al tardo pomeriggio, regalando prestazioni e sorrisi: di chi ha vinto, ma anche di chi ha portato a termine la sua prima competizione della triplice disciplina e di chi per la prima volta ha affrontato la distanza olimpica.

TRIATHLON OLIMPICO – Nelle gare femminile e maschile sulla distanza olimpica il copione è stato il medesimo: Elisa Marcon (CUS Pro Patria Milano Triathlon) ed Edoardo Petroni (DDS-7MP Triathlon Team) hanno dettato legge fin dalle prime battute, quando hanno guadagnato la prima posizione per non perderla più.

Marcon ha fatto il vuoto già alla fine della frazione natatoria, quando ha inferto a Sara Vaghi (Friesian Team) e Teodolinda Camera (CUS Pro Patria Milano Triathlon) poco meno di quattro minuti di gap. Marcon. Il suo è stato un vero e proprio assolo: la sua vittoria non è mai stata in forse, mentre dietro di lei cambiavano le protagoniste. 2:07’48” è il tempo della vincitrice. Ha chiuso in seconda posizione Barbara Trazzi (ASD Revelo) in 2:11’30”, autrice di un’ottima rimonta a piedi, in terza Federica Gnocchi (Lycos Triathlon Team) in 2:13’09”.

«Sapevo di partire favorita, ma nel triathlon non si sa mai. È stata dura, non sono abituata a fare gara da sola. Questo comunque non mi ha spaventato, non mi ha fatto rallentare, ho messo tutte le mie energie in ogni chilometro del percorso» ha dichiarato Marcon.

In campo maschile Petroni è stato il più veloce nel nuoto, frazione in cui ha fatto segnare il tempo migliore, a una quindicina di secondi da un gruppo composto da nove atleti: i due compagni di squadra Alessandro Mellone e Fabio Bruschi, Lorenzo Mutti (Raschiani Triathlon), Federico Murero (Tri Team Brianza), Igor Piovesan (Sport 64), Simone Ceddia (Tri Team Brianza), Enrico Melani (Canottieri Salò), Elina Finazzo (Tri Team Brianza) e Riccardo Confalonieri (CUS Pro Patria Milano). Il portacolori del DDS-7MP Triathlon Team ha iniziato e terminato la prova sui pedali in solitaria, senza aspettare il ritorno del plotoncino, che lo avrebbe sicuramente aiutato a rifiatare essendo permessa la scia, anzi aumentando via via il gap degli avversari. Gli ultimi 10 km sono stati per lui i più difficili: pur perdendo parte del vantaggio accumulato per un problema fisico è riuscito a salire sul gradino più alto del podio in 1:49’46”, davanti a Mellone, secondo in 1:50’03” all’esordio sulla distanza, e Ceddia, terzo in 1:50’36”, posizioni che si sono guadagnati raggiugendo e superando, a pochi chilometri dalla fine, Murero, fino a quel momento secondo e quarto al traguardo in 1:51’14”.

«È la seconda volta che corro il MilanoTRI. La prima mi sono ritirato… Oggi è tutta un’altra cosa. Una volta salito in bici ho temporeggiato un attimo, aspettavo la mossa del gruppo, che però non è arrivata. A quel punto ho deciso di proseguire da solo, al mio ritmo. Giro dopo giro (erano quattro i giri da percorrere in bicicletta) ho visto che il mio vantaggio aumentava. Ma anche a quel punto non mi sono risparmiato. Durante la corsa mi si è praticamente chiuso il diaframma e ho fatto davvero fatica, ma ho stretto i denti e… ho vinto», le parole di Petroni.

VITTORIA DOPPIA – Edoardo Petroni ed Elisa Marcon si sono aggiudicati anche il pettorale per il ChiaTRI 2024. Premio che verrà assegnato a tutti i vincitori delle tappe del Circuito Triathlon Series 2023 di FollowYourPassion. Due gli appuntamenti ancora in calendario: archiviati ChiaTRI e MilanoTRI, infatti, si disputaranno il LovereTRI il 27 agosto e il PeschieraTRI, nel week end del 7-8 ottobre. In caso di più gare il pettorale spetta a chi domina la competizione sulla distanza più lunga.

TROFEO MADUNINA – A vincere il Trofeo Madunina, riconoscimento speciale dedicato ai team di Milano che hanno corso il MilanoTRI sulla distanza olimpica, è stato il CUS Pro Patria Milano Triathlon, squadra con il tempo medio più basso.