Presidente della Repubblica in partenza e record. Che spettacolo Maratona di Praga

E’ stato il keniano Alexander Mutiso a tagliare per primo il traguardo in 2:05:09 abbassando il precedente primato del percorso di 1’17”, sulle strade affollate dai tifosi. "Sono molto felice di aver battuto il record del percorso, era il mio obiettivo. Ma gli ultimi chilometri sono stati difficili", ha detto Mutiso, che ha fatto parte del team del gruppo CEZ nella Battle of the Teams. Piazza d’onore per l'etiope Sisay Lemma mentre il terzo posto è andato al keniano Philemon Rono.