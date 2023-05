100km del Passatore, caldo in partenza e freddo alla Colla. Le temperature medie

Lo start avviene dal centro di Firenze alle 15 di sabato pomeriggio di fine maggio e in genere la temperatura è abbastanza alta, spesso si sono sfiorati i 30 gradi, il sole è battente. Lo studio come da foto allegata delle temperature medie riporta una media di 25,1° allo start di Firenze.

Il problema nasce dal fatto che la gara non è piatta ma ha il suo culmine altimetrico 'sulla Colla' come si dice in gergo, ovvero a Colla di Casaglia, al km 48, praticamente a metà gara e una altitudine di circa 950 metri sul livello del mare. In pratica: siamo in montagna.

Decine di migliaia di appassionati ultramaratoneti l'anno corsa in questi decenni, il 'Re' dell'ultramaratona Giorgio Calcaterra l'ha vinta, praticamente monopolizzandola, per ben 12 anni consecutivamente.

Si arriva così come detto a Colla di Casaglia, metà gara, diciamo almeno dopo 4 ore di gara per chi corre già a discreto livello, se non addirittura 6-7 ore e quindi già a buio o quasi, circa le 19. La temperatura sarà di 8°-10°. Si arriva in cima alla salita ben accaldati, sudati.

Qui è assolutamente necessario cambiarsi e questo è possibile e consentito dal regolamento. Quindi meglio in maniera rapida indossare scarpe, calze, pantaloncini e t-shirt tecnica puliti e asciutti e portare con sè un abbigliamento tecnico più pesante e un k-way. Da ora in poi si scenderà con minor dispendio energetico e quindi sudando molto meno ma soprattutto si andrà incontro alla notte. Siamo in pieno Appennino tosco-emiliano, l'umidita (e le lucciole) si farà sentire e il fisico inizierà a essere affaticato e meno pronto a gestire lo sbalzo climatico e magari lo stomaco a digerire i vari ristori.

Marradi (km 65 e 328 m s.l.m.) ha una temperatura media di 15°, si scende ancora a Brisighella (km 88,5 e 115m.s.l.m.) e anche qui se lo si corre in 10-12 ore, crono impiegato dalla maggior parte dei runner, saremo già verso la mezzanotte.

Infine Faenza, l'arrivo al 100km dove la temperatura risale a 23°, ma a quel punto il cuore batterà così forte per la felicità che non ci sarà sicuramente più alcun problema di gestione temperatura. E' il momento solo di alzare le braccia al cielo e festeggiare.