Giorgio Calcaterra, Nikolina Sustic e oltre 1000 esordienti alla 100km del Passatore

Il “Passatore” 2023 è promosso ed organizzato dall'associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione Emilia-Romagna e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze. La Cento 2023 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina. Tantissime le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore. Come da tradizione negli ultimi anni Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti durante il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna).

I NUMERI - A due settimane dalla partenza, prevista per sabato 27 maggio alle 15 da Piazza del Duomo a Firenze, risultano oltre 2900 iscritti. Tra di loro si contano oltre 560 donne, un migliaio di esordienti, oltre 300 concorrenti romagnoli (di cui 107 faentini), 346 toscani (dei quali oltre 180 fiorentini) e 65 atleti provenienti da 20 nazioni straniere. La 100 km del Passatore 2023 vedrà anche la 10^ edizione del trofeo nazionale CSEN Nordic Walking con partenza da Fiesole e arrivo a Borgo San Lorenzo sabato 27 maggio.

CALCATERRA - Alla Cento numero 49 tra i grandi pretendenti vedremo ai nastri di partenza il recordman “re” Giorgio Calcaterra (12 successi al ‘Passatore’), il britannico vincitore dell’ultima edizione della ‘Cento’ Lee Grantham, il vincitore dell’edizione 2019 della Firenze-Faenza (nonché della special edition Campionato Italiano 100 km su strada 2021) Marco Menegardi, la cinque volte vincitrice della ‘Cento’ in campo femminile e terza assoluta nel 2016 (detentrice del record femminile siglato nel 2019) Nikolina Sustic e il veronese Massimo Giacopuzzi (2° al ‘Passatore’ 2022, vincitore della 100 km del Conero ’22 e 3° a Imola nella special edition del Campionato Italiano 100 km).

In ambito faentino sugli scudi troviamo Christian Reali (4 ‘Passatore’ disputati, 7° alla “Cento” 2022), Gabriele Turroni (5 ‘Passatore’ disputati, 6° alla special edition del Campionato Italiano 100 km su strada e 2° alle ultime due edizioni della 50 km del Conero), Luigi Pecora (4 Cento consecutive dal 2016 al 2019, 1° alla BI-Ultra 12h nonché specialista nelle gare 6 ore) e Massimo Ciani (3° alla CrisMans Trail e 5 Cento consecutive dal 2015 al 2019). Tra i runner faentini citiamo inoltre Antonio Angelino (4^ Firenze-Faenza per lui), Giacomo Ambrosini (alla terza Cento), Mattia Biondi (quattro Firenze-Faenza all’attivo) e Alessio Grillini (20° alla Cento 2022, 5 ‘Passatori’ all’attivo). Il brisighellese Alessandro Benerecetti (3 “Cento” disputate, 18° lo scorso anno), Giuseppe Rocco di Porto Fuori (alla seconda Cento) e il solarolese Stefano Farina (4 Firenze-Faenza disputate) sono tre runner da tenere d’occhio per quanto riguarda i romagnoli non faentini iscritti. Tra gli atleti stranieri maggiormente quotati, oltre ai già citati Lee Grantham e Nikolina Sustic, troviamo i capoverdiani Duarte Oliveira, Jailson Manuel (8° alla Cento ’22) e Vaz Cabral José Daniel (3 ‘Passatore’ disputati), il croato Dejan Radanac (3° alla Firenze-Faenza ’19) e il veterano ucraino Evgenii Glyva (3 partecipazioni al ‘Passatore’, 4° nel 2010, 2° nel 2013 e 7° nel 2014). In campo femminile tra le atlete maggiormente competitive troviamo, oltre alla già citata Sustic, la romana Eleonora Rachele Corradini (vincitrice in campo femminile della ‘Cento’ 2022, 1^ alla Misano Marathon ‘23 in ambito femminile), Federica Moroni (2^ tra le donne al ‘Passatore’ 2019 e vincitrice di 8 titoli italiani nelle ultra maratone (50- 100 km e 6 ore) e la croata Veronika Jurisic (3^ tra le donne alla Firenze-Faenza ’19).



PREMI - Come sempre sono numerosi i premi che saranno assegnati in occasione della Firenze-Faenza. Per quanto riguarda l’edizione numero 49 il primo classificato riceverà, oltre al primo premio, anche la Targa del Tribunato con dedica al compianto Alteo Dolcini, tra i fondatori della “Cento” e per il quale ricorre il centenario dalla nascita. Al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al traguardo sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro “Pirì” Crementi, venuto a mancare nel dicembre ‘21. Alla Cento numero 49 saranno assegnati anche i premi di classifica del campionato italiano e sono previsti riconoscimenti per i recordman maschile e femminile e per i gruppi podistici.

Come noto in occasione della ‘Cento’ viene assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km) riceve il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre la prima donna quello dedicato ad Angela Bettoli. Sarà inoltre conferito il premio di miglior esordiente dedicato alla memoria del maratoneta Simone Grassi mentre il "Trofeo Elio Assirelli", istituito alla memoria del presidente della Associazione scomparso nel 2009, sarà assegnato quest’anno alla seconda donna al traguardo.

TELEVISIONE - La Cento 2023 sarà trasmessa via Tv e Web grazie a SPORT2U.TV in diretta web sul percorso da Firenze a Faenza con studio di appoggio a Faenza e tramite video player anche sul sito sportivo Nazionale OASPORT.IT oltre che nel profilo social della 100 Km dalle 14,50 circa sino a tarda serata.