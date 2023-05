Lago Maggiore Half Marathon, vince (al debutto) il triatleta Tommaso Gatti

L’evento, organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D. ha accolto quasi 2mila partecipanti provenienti da tutta Italia e da 40 nazioni, partiti alle ore 9.00 da Stresa per correre la half marathon e da Fondotoce per gli atleti della 10 km.

RISULTATI MEZZA MARATONA – Passaggio al km 10 che ha visto in testa Federico Crepaldi (101 Running Asd) in 33’16” subito seguito da Tommaso Gatti (Runcard) e Matteo Pelizza (Asd Elithe Athletes), appaiati in 33’37”.

Posizioni rimescolate al traguardo con vittoria in volata per Tommaso Gatti che chiude in 1h10’53” di un soffio su Matteo Pelizza. Chiude il podio Federico Crepaldi in 1h11’34”. “Questa è la mia prima mezza maratona, vengo dal triathlon e non mi conosco ancora bene su queste distanze” – ha detto il vincitore. “Mi sono fatto guidare dal secondo classificato che, quando mi ha visto in crisi mi ha spronato a proseguire. Sono molto contento di questo risultato e di aver corso qui sul Lago Maggiore dove avevo già partecipato all’AronaMan”, ha concluso.

Al femminile si registra il passaggio di una testa di gara composto da tre atlete, Giulia Dallio (Atl. Valle di Cembra), Ilaria Accorigi (Runners Bergamo) e Gaia Pigolotti (N. Atl. Varese) in 41’23”. Per le donne la vittoria è di Gaia Pigolotti che taglia il traguardo in 1h26’36” imponendosi di un soffio su Giulia Dallio che conquista la piazza d’onore in 1h26’40”. Podio completato da Ilaria Accorigi in 1h27’53”.

“Mi sono divertita moltissimo e ho avuto tanta compagnia lungo il percorso, questo mi ha permesso di gestire al meglio e scattare quando ho sentito che potevo accelerare”, ha commentato la vincitrice che qui ha migliorato il suo personale di quasi tre minuti.

RISULTATI 10 KM - Nella 10 km vittoria per Sadio Dabate in (Gruppo Atl. Verbania A) che ha tagliato il traguardo in 32’10”, di misura su Davide Moglia (GSD Genzianella) che ha concluso le sue fatiche in 33’17”. E’ Pietro Giavina (ASD Castiglione Ossola) a completare il podio in 33’28”.



Non ha tradito le aspettative la lombarda Emanuela Mazzei (Urban Runners), neoprimatista italiana SF45 sui 5000 e 10000m che qui ha tagliato il traguardo in 38’09”. Più staccata Maria Stella Raso (Atl. Cortina C. Rurale Cortina) seconda in 39’29” che migliora di tre minuti il suo primato fatto segnare proprio su queste strade. Terzo gradino del podio per Gea Scardini (ASD Romatletica) anche lei al personale e che chiude le sue fatiche in 40’52”.

“Sono molto soddisfatto di come si è svolto l’evento, tanti stranieri e la possibilità di mostrare questo bellissimo territorio in una bella giornata, perfetta per correre”, ha detto l’organizzatore Paolo Ottone, Presidente di Sport PRO-MOTION A.S.D. “Ringrazio le istituzioni, tutti i partner che ci hanno accompagnato lungo questo cammino che ci ha portati oggi a festeggiare tanti podisti, tutti i runner che hanno onorato la manifestazione e i tantissimi volontari che hanno lavorato con grande impegno e quella passione che ha reso l’evento ancora più magico. Vi aspettiamo ai prossimi eventi.”

PROSSIMI EVENTI – La stagione degli eventi Sport PRO-MOTION A.S.D. si sposta sugli eventi di trail running, sono aperte le iscrizioni al V CRAFT Monterosa Est Himalyan Trail del 29 e 30 luglio 2023 e del III CRAFT Ultra Trail del Lago Maggiore del 30 set-01 ottobre 2023. L’anno di Sport PRO-MOTION A.S.D. si chiuderà con la distanza regina con la XII Lago Maggiore Marathon del 5 novembre 2023.