Oltre 5000 al via. Sabato c'è la 12^ Honda Jesolo Moonlight Half Marathon - 10K & Alì Family Run

Sono già oltre 5.000 gli iscritti alla manifestazione, con atleti provenienti da ben 35 paesi stranieri. Anche quest’anno, tre saranno le distanze proposte, adatte ad ogni età e capacità: la mezza maratona competitiva per gli atleti più esperti, la 10K competitiva e ludico motoria per chi ama le distanze più brevi, e la Jesolo Alì Family Run di 3 chilometri, dedicata a famiglie, bambini, studenti e appassionati del movimento. La partenza della Honda Jesolo Moonlight 10K è prevista per le ore 19.30 da via Danimarca e quella della Honda Jesolo Moonlight Half Marahon alle ore 20.15 sempre dalla stessa sede. Sarà possibile seguire la diretta streaming della gara a partire dalle ore 19.30 e online sula pagina Facebook della manifestazione e andrà in differita, nei giorni successivi, su Raisport.

Confermata anche Piazza Milano, cuore nevralgico della manifestazione, a due passi dalla spiaggia, dove sorgerà Honda Jesolo Moonlight Village, animato per due intere giornate - venerdì 19 maggio (dalle 15 alle 20) e sabato 20 maggio (dalle 9 alle 23) - dalle attività delle aziende sponsor e vivacizzato da tanta buona musica di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

Ma non è tutto, la festa proseguirà anche subito dopo il traguardo con il Moonlight Party, dedicato a tutti i partecipanti e accompagnatori, con il dj set e tanta buona Birra Bavaria!

Quest’anno la manifestazione ha un nuovo title sponsor: Honda Auto Italia, che rafforza il suo legame con lo sport, mettendosi a ‘correre’ al fianco dei più importanti eventi di running in Italia. Honda Italia è stata partner anche del 7^ CMP Venice Night Trail dello scorso 1 aprile e sarà Main Partner & Official Car anche della 36^Wizzair Venicemarathon del prossimo 22 ottobre, oltre che di molte altre manifestazioni.

Spiccata è la sensibilità per l’ambiente da parte di Venicemarathon, che in ogni gara da lei organizzata stimola gli atleti ad assumere atteggiamenti consapevoli e rispettosi del contesto in cui si svolge, ed intraprende azioni mirate come, ad esempio, la riduzione dell’utilizzo della carta attraverso la digitalizzazione di tutti i processi di iscrizione degli atleti; l’unificazione del servizio di ristori e spugnaggi al fine di ridurre al minimo il consumo di plastica e la sua dispersione nell’ambiente; e infine la continua promozione di una cultura del riuso e di lotta allo spreco.

Una nobile iniziativa solidale, che ben si inserisce in questo contesto di economia circolare, e che arricchirà

la manifestazione è il progetto ‘Doppio nodo, quaranta 2.0’, ovvero la raccolta di scarpe da running usate

(in buono stato e lavate prima della consegna) per persone bisognose. Un gesto di solidarietà per persone bisognose, come i senzatetto, che potrebbero beneficiare della scarpa da running in quanto particolarmente

comoda e richiesta da loro stessi per un uso quotidiano. L’iniziativa è promossa dal barefoot runner Ercole La Manna e dalle associazioni 'Vegan Power Team' e 'Compagnia della Polenta'. Saranno posizionate ceste per la raccolta delle scarpe all’interno del villaggio ed in area partenza/arrivo.

Curiosità Numeri - Una delle notizie più importanti è la forte presenza di atleti stranieri, provenienti da 35 nazioni. I paesi con il maggior numero di iscritti sono: Austria, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e

Ungheria.

L’atleta più maturo in gara è Elio De Bon (84 anni) iscritto nella 10K ludico motoria, mentre nella mezza maratona il primato va a Paolo Barbato (82 anni). Tra gli stranieri, il più maturo belga Robert Geys (75 anni).

Molto alta è anche quest’anno la partecipazione femminile alla gara. Nella 10K, le donne iscritte rappresentano il 50% del totale dei partecipanti, mentre nella 21K oltre il 30%.