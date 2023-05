Faenza 100km del Passatore. I runner in coro: forza Romagna, annullate la gara e devolvete l’iscrizione

In genere sono oltre mille i volontari impegnati per assicurare tutti i servizi della gara, Protezione Civile e Forze dell’Ordine in primis impegnate con molte persone. La gara si svolge per tutta la notte che aggrava la situazione.

I runner si uniscono al popolo romagnolo e affermano che la cosa più giusta è annullare la 100km del Passatore e di devolvere la quota d’iscrizione a favore delle popolazioni martoriate di queste ore.

Questi alcuni commenti:

Laura: Forza emiliani??? Al momento la priorità è riportare la normalità in tutta la regione e uscire da questo disastro. In caso di annullo, e se possibile sono disposta a devolvere la quota pagata per l'iscrizione.

Orlando: La priorità è preoccuparsi di coloro che hanno perso tutto....il passatore ..si farà quando si rientrerà nella normalità…

Ivan: In questa tragedia per quanto riguarda la gara è di svolgerla con il ♥?donando la quota totale dell'iscrizione agli Amici Faentini e Amici Romagnoli. Un forte abbraccio Vi voglio bene. Pettorale #235 #forzafaenza

Gaetano: Decisione di Annullare la Gara da prendere al più presto, visto che nella zona di Faenza è prevista pioggia anche per tutta la prossima settimana, è inutile aspettare ancora, può cambiare ben poco, Solidarietà agli amici dell'Emilia Romagna ♥ a Genova ci siamo già passati purtroppo.

Giuseppe: Credo che per un minimo senso di empatia e solidarietà e rispetto sia ampiamente preferibile annullare. Anche se noi tutti ci siamo preparati per mesi, credo che capiremmo: nella vita esistono delle priorità. Anzi: prima lo comunicate ufficialmente, meglio è per tutti. Se è una corsa così amata è perché condotta e vissuta col cuore. Certamente sarà comunque proprio il cuore alla base della scelta, da rispettare quale che sia. È quel che sento di dire. Un abbraccio a tutti voi!

Marco: Forza Faenza

Mariella: Qualsiasi decisione prenderete ,e so che non è cosa facile in questo momento, ci sono tante cose che vanno valutate e ci sono delle priorità, può risultare semplice annullare o addirittura risultare da incosciente decidere di farla ,queste considerazioni io le metto da parte e mi sento di dire che la mia vicinanza a tutta la Romagna la esprimo con il rispetto a chi in questo momento deve avere la lucidità e la fermezza di prendere decisioni importanti, accetto ogni decisione con il rispetto delle difficoltà di chi deve prenderle ....forza Romagna ,non siete soli ,noi tutti soffriamo con voi ????

Giorgio: concentrate le energie a riprendervi dalla tragedia. Ci rivedremo nel 2024 ragazzi

Giada: Vi sono vicina.... direi che è meglio concentrare le risorse nell’aiuto alla popolazione...la nostra 100 può aspettare

Andrea: Penso in questo momento sia necessario concentrare gli sforzi sulla popolazione e sulle infrastrutture. Solo dopo potrà arrivare il momento di pensare alla gara. Forza Faenza tutto il resto è fuffa

Damiano: Il Passatore è il Passatore grazie alla passione ed all'amore che gli organizzatori, i volontari e gli abitanti di tutti i comuni attraversati ci mettono per fare stare bene noi partecipanti. Questo è il momento in cui noi partecipanti dobbiamo preoccuparci del vostro stare bene. Anche io do la mia disponibilità a devolvere alla Comunità la mia iscrizione.

Vito: Io vorrei andare a Faenza lo stesso anche se annulleranno la gara...la mia presenza anche se solo per qualche ora, potrebbe servire per dare un piccolo contributo alle persone del posto. Quindi anziché scarpe da corsa, scarpe da trekking e via a fare ciò che serve fare…

Emanuela: Forza Romagna e forza Faenza. Adesso è il momento di raccogliere la forze, combattere ancora contro le avversità del meteo e poi in fretta ripartire. Speriamo che I disastri siamo finiti oggi. Se poi l’edizione 2023 dovesse saltare, va bene lo stesso. La prossima, quella del 2024,sarà ancora più bella. Un grande augurio a tutta la Romagna. Per quanto riguarda noi, devolvere la quota di iscrizione sarebbe un piccolo gesto di solidarietà e gratitudine.