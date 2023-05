L'azzurro Yassine Rachik in gara: “Alla Corri Trieste sognando la maglia azzurra, ho i brividi”

TRIESTE – 20^ Corri Trieste al via, 8 velocissimi giri da 1,250km cadauno con percorso totalmente chiuso al traffico, da correre al massimo delle proprie possibilità. Come fosse uno stadio, una pista d’atletica per questo evento inserito nel calendario nazionale Fidal e organizzato da ASD Promorun con la collaborazione di Comune di Trieste , Regione Friuli-Venezia Giulia . Partenza e arrivo avranno sullo sfondo la centralissima Piazza Venezia dalla quale si correrà su due rettilinei attraversando il centro della città per poi affacciarsi sul mare .

Nella gara maschile tra i migliori atleti al via con il pettorale con il pettorale 4 troviamo il keniano Castor Omweni Mogeni che ha nelle gambe l’ottimo 28’07” fatto segnare ad Arezzo lo scorso anno. Riflettori anche sul giovanissimo etiope Ararso Negasa Gemeda (pettorale 3), al personale pochissimi giorni fa all’Adizero road to records di Herzogenaurach quando ha tagliato il traguardo in 28’25”. Pettorale 2 per il burundese Celestin Ndikumana (Asd Atl. Futura Roma) che vanta sulla distanza lo stesso primato di 28’45” ottenuto ad Arezzo lo scorso anno. Di recente ha ottenuto le vittorie dei 5000 m alla Night Walk and Middle Distance Night di Milano e al XXXII Meeting Città di Conegliano facendo segnare, rispettivamente, 13’31”96. e 13’18”74.

I TOP RUNNER –Nella gara femminile la favorita principale è senz’altro la keniana Caroline Makandi Gitonga (Run2Gether) che lo scorso 29 aprile nei 5000 m alla Night Walk and Middle Distance Night di Milano ha guadagnato il gradino più alto del podio in 15’07”97. Gitonga (pettorlae 5) è abituata a gareggiare in Italia dove a Torino nel 2019 ha fatto segnare il suo personal best con il crono di 32’02”. Tra le italiane darà senz’altro il meglio di sé la siciliana, ma triestina d'adozione Chiara Pianeta (Team Km Sport) che indosserà il pettorale 8 e vuole esser nella mischia pur in recupero da un problema al tendine d’Achille.

Per Yassine che ha già gareggiato due settimane fa vincendo la 10 Miglia Normanna di Aversa in 48’03” è una conferma del ritorno alle gare di alto livello dopo due lunghi anni di assenza a causa di diversi infortuni: “Sì alla 10 Miglia Normanna sono tornato in gara e l’ho fatto vincendo e questo mi ha dato subito grande energia – fa sapere Rachik - Dopo questi anni dove mi era impossibile correre per via di diversi infortuni ora tornare a correre a Trieste è come tornare a casa, è sempre bello correre lì tra amici e ringrazio gli organizzatori per l’invito”.

Cosa è successo in questi anni è presto detto: “Ancora adesso ho qualche acciacco, ma è normale per chi corre ad alto livello. Ho avuto gravi problemi alla fascia plantare e poi al tendine d’Achille ma grazie ad uno staff di primissimo livello coadiuvato dall’appassionato ed esperto dr. Rodolfo Malberti insieme allo studio fisioterapico Salute e Sport sono riuscito a risolvere il tutto evitando l’ intervento chirurgico. E’ stato un percorso più lungo, ma per un problema così fare un’operazione chirurgica è complicato, il rischio era di non poter tornare mai più a correre”.

L’azzurro Rachik, origini marocchine, oggi 29enne ha ora davanti a sé una seconda parte di carriera agonistica: “Domenica intanto voglio fare una gara in progressione, so che si correrà forte ma l’obiettivo non può che essere la vittoria. Ora cerco continuità e salute, solo così possono arrivare i risultati in futuro. Con il mio coach di sempre Alberto Colli, lo staff medico e fisioterapico che mi segue sento che ho attorno a me una squadra vincente. Insieme stiamo sognando grandi traguardi, averli al mio fianco è un forte stimolo a fare bene, a dare sempre il massimo per loro e per la mia squadra Fiamme Oro. Sarebbe bello tornare a fare una maratona in autunno, così come sogno e voglio la maglia azzurra della Nazionale, è stupenda, ti dà una carica pazzesca. Non lo dico tanto per dire, davvero ho i brividi ora che lo dico”.