20^ Corri Trieste, Ararso Negasa Gemeda è il vincitore 2023. Al femminile trionfo e record di Caroline Gitonga

GARA MASCHILE - Avvincente sfida fino all’ultimo momento, strappa la vittoria Ararso Negasa Gemeda con un tempo finale di 28’46’’, un solo secondo di vantaggio rispetto al secondo classificato Celestin Ndikumana. I due hanno corso fianco a fianco per tutta la durata del percorso, ma con uno sprint finale Gemeda ha conquistato la sua prima vittoria su suolo italiano. Medaglia di bronzo per Castor Omwelli Mogeni, keniano che chiude in 29’17’’.

“La gara è andata bene, per la 10k bisogna avere un po’ di velocità. Sono un po’ sopra rispetto al mio solito ma la strada è quella giusta, non in tutte le gare si può fare il record personale, con degli obiettivi piano piano ci si arriva. Sono soddisfatto della mia prestazione e della gara.” afferma sorridendo Yassine Rachik (FIAMME ORO), l’azzurro quarto classificato, primo italiano, che ha terminato in 29’28’’.

GARA FEMMINILE - Splendida ed importante vittoria nella categoria femminile per l’atleta keniana Caroline Makandi Gitonga, con un crono di 31’23’’. “Sono entusiasta, ho battuto finalmente il mio primato personale, il 32’02’’ di Torino 2019. È la quinta volta che vengo in Italia, ma non ero mai stata a Trieste, questa città è bellissima” commenta, fiera, la prima classificata, che ha guadagnato la medaglia d’oro con ben 8 minuti di vantaggio rispetto alla seconda. Caroline Gitonga aveva vinto già in aprile un 5000m a Milano. Piazza d’onore per Chiara Pianeta (TEAM KM SPORT), siciliana ma triestina d’adozione sulla finish-line in 39’32’’. Segue Antonella Sabatini (US ACLI MARATHON CHIETI) con un tempo di 43’46’’ a completare il podio femminile.

ORGANIZZATORI - “Siamo molto soddisfatti di tutto l’evento, in particolare voglio sottolineare la grandezza della gara femminile con la dolcissima keniana Caroline Gitonga, che ha fatto una grande prestazione tingendo Trieste di rosa - ha detto Silvia Gianardi, Presidente Promorun -. Un ringraziamento speciale alla città di Trieste ed alle tante persone che sono scese in strada a tifare. Ringrazio altresì le Istituzioni, gli sponsor ed i tanti volontari che ci hanno aiutato così come i ragazzi del Liceo F. Petrarca.”