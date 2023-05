100km del Passatore, si corre nel 2024. Quote iscrizione (volendo) agli alluvionati

FAENZA - Inizialmente sospesa, la 100km del Passatore non potrà essere recuperata, magari in settembre, così come farà invece la Granfondo Nove Colli. Considerando la tragedia alluvionale che ha colpito nelle ultime settimane la Regione Emilia-Romagna (in particolare anche il Comune di Faenza e diversi comuni limitrofi) e i conseguenti danni riportati da persone, strade e infrastrutture l’Asd 100 km del Passatore dopo approfondita analisi unitamente alle forze preposte ai controlli di sicurezza ha deciso di annullare l’edizione 2023 della Firenze-Faenza.