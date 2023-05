Il 5 novembre 2023 si correrà la Torino City Marathon. Ci sarà anche la mezza maratona

TORINO – C’è la data, ma non solo. Domenica 5 novembre 2023 si correrà la Torino City Marathon. E, prima novità di questa edizione, a maratona e 7K si aggiungerà la mezza maratona, in una duplice versione: si correranno la Torino City Half Marathon, gara FIDAL, e il Trofeo UISP valido come prova di Campionato regionale, unendo così “idealmente” i tesserati alla Federazione e all’Ente di Promozione Sportiva in un'unica grande giornata di corsa.

Tre distanze per raggiungere tutti i runner e vivere un vero “marathon day”.



LE QUATTRO GARE –Torino City Marathon, Torino City Half Marathon, Campionato Regionale di mezza maratona UISP Piemonte APS e Torino City Run 7k animeranno così, nella stessa mattinata, le strade della città, dal centro, con i suoi palazzi e monumenti, ai parchi, con i loro borghi e castelli, alla periferia, al cospetto di industrie che hanno contribuito a scrivere la storia di Torino.



Rispetto allo scorso anno il tracciato, a causa di alcuni lavori sulla viabilità stradale, subirà delle modifiche, a cui gli organizzatori stanno già lavorando per consegnare ai maratoneti della prossima edizione percorsi altrettanto di qualità e altrettanto veloci, uno dei “marchi di fabbrica” dell’evento.



Maratona e 7k si concluderanno in piazza Castello, il “salotto” del capoluogo piemontese, mentre il traguardo della mezza maratona, che coprirà i primi 21 km della maratona, sarà a Beinasco, comune limitrofo al territorio di Nichelino.