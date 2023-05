Eyob Faniel fa il primato personale, Iliass Aouani vince a Milano. E' sfida a distanza tra i due azzurri

Arriva il record personale per Eyob Faniel nei 10 chilometri di corsa su strada ad Arezzo . Nell’edizione numero 50 della classica Scalata al Castello, il maratoneta veneto taglia il traguardo al terzo posto in 28:05 dopo aver combattuto a lungo per un piazzamento sul podio, prima di conquistarlo con un buon finale di gara. Per l’azzurro, una settimana dopo il successo di Manchester sulla stessa distanza in 28:27, tre secondi in meno rispetto al proprio limite di 28:08 siglato nel 2020 a Madrid.

Vittoria all’ugandese Hosea Kiplangat (27:57) davanti al burundese Célestin Ndikumana (Atl. Futura Roma, 28:03) mentre il trentenne delle Fiamme Oro riesce a precedere l’eritreo Mogos Shumay, quarto in 28:07. Tra gli italiani nella top ten anche Ademe Cuneo (Atl. Casone Noceto) che è ottavo con 29:16 seguito da Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva Parma), 29:19 per la nona posizione, invece il rientrante Daniele Meucci (Esercito) chiude 15esimo in 30:10. “È sempre impegnativo scendere dalla maratona a una distanza più breve”, racconta Faniel che in febbraio ha corso in 2h07:53 a Osaka sui 42,195 chilometri. “In un pomeriggio caldo e umido era difficile far meglio, ma è stato divertente correre una gara così tirata”.

Dominio keniano sui 5 chilometri femminili con il secondo successo consecutivo in questa manifestazione di Lucy Mawia Muli (Gs Lammari, 15:30) nei confronti delle connazionali Morine Gesare Michira (15:36) e Caroline Makandi Gitonga (15:45). Convincente la prova di Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera), quinta ad appena due secondi dal podio in 15:47 con lo stesso crono della ruandese Clementine Mukandanga (Gs Orecchiella Garfagnana, 15:47) che finisce quarta. La 22enne emiliana ritocca il primato personale di 15:52 stabilito il 1° maggio a Oderzo ed è un bel segnale in vista della Coppa Europa dei 10.000 a Pacé il 3 giugno in Francia dove sarà al via anche Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), decima ad Arezzo in 16:26.

Buon test nei 10 chilometri di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) a Milano. Quando manca meno di una settimana al trofeo continentale dei 10.000 su pista, il recordman italiano di maratona si impone sulle strade della sua città nel tempo di 28:31 all’adidas Runners PolimiRun Spring e con un ampio vantaggio su altri due azzurri che faranno parte della trasferta in terra francese, Nekagenet Crippa (Esercito, 29:22) e Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 29:49).

Al femminile la piemontese Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) con 33:29 mette in fila Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano, 33:46) e Sara Galimberti (Bracco Atletica, 34:13) nella gara che collega i due campus del Politecnico di Milano, da Città Studi alla Bovisa