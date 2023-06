13 ore per fare 4 maratone in 4 giorni. Sul Lago d'Orta vince tutto Giorgio Calcaterra

Tra le donne nella 'generale' vittoria per Manuela Sorte in 17h59'16", seconda classificata Giulia Ranzuglia con 18h02'54", terzo gradino del podio per Chantal Comte in 19'34'34".

Con il tempo di 3h11’47” Calcaterra ha preceduto proprio Coniglio, altro grande personaggio dell’edizione 2023, di 2’16”, terza posizione per Daniele Santinato (Gs Zeloforamagno) a 14’03”, mentre nella gara femminile ha prevalso ancora Mirela Hiraj (Tapascione Running Team) in 3h51’21”, battendo di 20’58” Erika Pinto (Club Supermarathon), in gara nella maratona dopo aver preso parte alle prove intermedie nei giorni precedenti. Terza Giulia Ranzuglia (Pod.Valmisa) vincitrice il giorno prima, a 24’42”.

Nella mezza maratona successo del francese Jean Paul Marchal in 1h58’44” davanti a Corrado Mascheroni (Straleno) a 3’52” e a Tommaso Chiarello a 12’18”, alla Francia anche la gara femminile per merito di Charlotte Delamare in 2h09’08” con 2’56” su Giovanna Sansonne (Pod.Torino) e 26’57” su Julie Oster Davazoglou. Nella 10 km successi per Alessandro Petrini (Club Supermarathon) in 1h42’24” e per Paola Arrighi (Gp Le Sbarre) in 1h06’52”.

La Quadrortathon va così in archivio confermando ancora una volta come il Lago di Orta sia ideale per abbinare il podismo di alto livello a una vacanza diversa da solito, come ben sanno coloro che vivono da anni l’esperienza estiva dell’Orta 10in10. Per il Club Supermarathon la stagione organizzativa va avanti e già il prossimo fine settimana si torna in scena, con la “I Giorni della Sibilla” di Norcia in Umbria.