Via Panis, correndo insieme spezzando il pane. E' a Roma il nuovo allenamento con Athletica Vaticana e Run Rome The Marathon

ROMA - È con l’Ave Maria per la pace, la preghiera per Papa Francesco e la benedizione del pane che questa domenica mattina 11 giugno, alle 9, circa 60 runner partiranno da piazza San Pietro per dar vita alla “Via Panis”: il primo degli appuntamenti che vedranno insieme Athletica Vaticana e la Run Rome The Marathon perché lo sport sia davvero un’esperienza fraterna, inclusiva, solidale. Con loro anche un gruppo di runner che hanno subito aderito nel più autentico spirito sportivo, proprio secondo la visione di Francesco: il Santo e il Papa.

Appuntamento in piazza San Pietro alle 8.30 per gli atleti porteranno il pane – preparato dalla comunità della Casa di accoglienza francescana “Ripa” a Trastevere – e le copie dell’enciclica “Fratelli tutti” alle persone fragili che fanno riferimento alla mensa della Caritas di Roma a via Marsala e al Centro "Seicinque", aperto in via Labiciana dalle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Al dono del pane e dell’enciclica del Papa, le due comunità risponderanno offrendo un ristoro e un abbraccio ai podisti. Per essere davvero fratelli tutti, anche attraverso lo sport, proprio nel giorno della solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Saranno 10 chilometri davvero speciali, dunque, corsi per le strade di Roma senza assillo del cronometro perché la “Via Panis” non è una gara. Con l’arrivo nuovamente in piazza San Pietro per essere presenti all’appuntamento di preghiera di mezzogiorno. In comunione con Papa Francesco ricoverato al policlinico “Gemelli”. La “Via Panis” è un allenamento – fisico e spirituale - di gruppo senza obiettivi agonistici – con spazio anche al fitwalking - organizzato insieme, in semplicità, dalla “squadra del Papa” e dai pacers che animano la Maratona di Roma. L’ultima edizione della Run Rome The Marathon, il 19 marzo, è stata caratterizzata da numerose e concrete iniziative solidali promosse con Athletica Vaticana. Lo ha ricordato Papa Francesco che, all’Angelus del giorno della Maratona, ha detto: “Mi congratulo perché, su impulso di “Athletica Vaticana”, fate di questo importante evento sportivo un’occasione di solidarietà in favore dei più poveri”. Il Papa ha anche personalmente ricevuto e incoraggiato, il 15 marzo, gli organizzatori della manifestazione. Alla partenza della “Via Panis”, domenica mattina, ci saranno anche le persone che stanno dando vita a “L’Osservatore Romano di strada”. Il numero di marzo del mensile è stato dedicato proprio all’alleanza tra poveri e maratoneti che condividono l’esperienza della strada. Le coordinate dell’evento: VIA PANIS - Corriamo insieme spezzando il pane Parte il primo degli appuntamenti che vedranno impegnate Run Rome The Marathon e Atletica Vaticana insieme: la VIA PANIS. Si tratta di un allenamento di gruppo autogestito che si terrà in occasione del Corpus Domini e che sarà caratterizzato da un simbolico ristoro condiviso in 2 Centri di accoglienza per le persone più fragili. Domenica 11 Giugno 2023 Distanza: circa 10 km Ore 8.30: Ritrovo Piazza San Pietro Ore 9: Partenza dell’allenamento in piccoli gruppi (velocità controllate: fitwalking, lento e medio). Ristoro: presso la Mensa della Caritas (Via Marsala 109 - Stazione Termini) e il Centro "Seicinque" (Via Labicana 49). Rientro in Piazza San Pietro per la preghiera del Regina Caeli con Papa Francesco. Non si tratta di un allenamento con scopi di prestazione ma di un evento di condivisione della comune passione per la corsa. Presso i punti di ristoro ci si fermerà qualche minuto per condividere solidarietà ed esperienze con chi ci accoglierà nelle strutture caritative. Numero chiuso: 60 runner/camminatori. Per registrarsi inviare mail a: training@runromethemarathon.com Riceverete, entro 2 giorni, email di conferma di avvenuta registrazione all’evento.







