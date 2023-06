Si corre di notte La Notturna che Vale al Parco del Valentino. Tutti i dettagli

La corsa serale aperta a tutti è programmata per il 16 giugno 2023, con un orario di inizio fissato alle 20:15 mentre il ritrovo per i partecipanti è previsto a partire dalle 18:00 in Viale Mattioli, all’interno del parco di Torino.

Le quote di iscrizione alla gara sono di 12 euro fino al 31 maggio, e di 15 euro dal 1° giugno fino a esaurimento pettorali. Le iscrizioni possono essere effettuate online su www.runningteam.it o presso i punti vendita pettorali situati in varie parti di Torino e nei dintorni.

Ogni partecipante riceverà un pacco gara omaggio che include una maglietta tecnica e tanti prodotti di Equilibra tra cui la novità dell’estate: il Rehydra mineral, l’innovativo integratore in gel da sciogliere in acqua per la re-idratazione e per il reintegro di elettroliti e sali minerali, particolarmente adatto durante e dopo attività fisica, stanchezza e affaticamento e intensa sudorazione.

L'evento ha pensato anche all'idratazione di ogni partecipante, così in collaborazione con la Coop, sponsor della gara, ci saranno a disposizione bottigliette d’acqua che verranno distribuite prima e dopo la corsa insieme al Re-Hydra Mineral.