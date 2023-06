Corsa, musica, divertimento, birra: è completa la Ravenna Music Race Beer

Un appuntamento che ha richiamato dunque il pubblico delle grandi occasioni in una ludico motoria di 8Km che ha radunato dai più allenati ai meno allenati di tutte le età. Per il secondo anno consecutivo si conferma un evento molto apprezzato dalla città che quest’anno ha festeggiato insieme a Bizantina i dieci anni di attività gustando la nuova birra in lattina creata proprio per l’occasione, la decina !

Dal momento della partenza fino alla fine della gara la festa è stata animata dalla musica della radio più ascoltata in Romagna, Radio Studio Delta con la carica e il djset di JuryMaru dj e MarioRomario Voice e da una band del Mama’s Scuola di Musica presente lungo il percorso. Finita la gara, a movimentare la cena dei partecipanti è stato il duo composto dalle chitarre di Francesco Laghi e dalla voce di Luca Maggiore che dalle 22 presso il Darsenale hanno concluso in bellezza una serata da ricordare.



“L’idea della Ravenna Music Race in formato Beer Edition si conferma una pensata eccezionale, – afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – per il secondo anno consecutivo abbiamo regalato alla città una splendida serata passata in compagnia di amici, ma soprattutto condita da tanta musica e divertimento. Aver accolto così tante persone nell’affascinante area della Darsena di Ravenna in pieno tramonto insieme a tanta musica e a tanta buona birra è stato qualcosa di fantastico. Inoltre, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti perché, nonostante il periodo post alluvione, le persone si sono ritrovate con la voglia di stare in compagnia. Non possiamo che ringraziare i tanti partner che si sono spesi in prima persona per questo risultato, ad iniziare dal Darsenale brewpub e da Birra Bizantina che hanno convintamente confermato la collaborazione. Poi non voglio dimenticare di ringraziare Radio Studio Delta e il Mama’s Scuola di Musica che con la loro musica hanno contribuito ad un clima festoso, i volontari, fondamentali per la sicurezza e l’organizzazione, l’Amministrazione comunale, la Polizia municipale per il solito grande e professionale supporto e naturalmente tutti i, fondamentali, sponsor.