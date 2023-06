'Un passo per Ravenna', c'è da dire 12mila volte grazie

Un passo per Ravenna! L’iniziativa pensata da Ravenna Runners Club per aiutare le zone del ravennate colpite dall’alluvione ha riscosso l’interesse di tantissime persone. Un segnale che riempie di amore il cuore dell’associazione ravennate e di tutta la città.

La corsa virtuale in favore della popolazione ravennate ha raccolto 12.662 Euro a fronte di 347 donazioni da parte di runners singoli, molte società sportive e gruppi che, insieme, hanno deciso di condividere questa iniziativa con amici e compagni di squadra. Si tratta di un fiume di solidarietà che supera i confini nazionali fino ad arrivare a nazioni estere come Gran Bretagna, Spagna, Norvegia, Thailandia, Svezia e Svizzera.



La terribile alluvione che ha colpito le aree del ravennate a fine maggio ha messo in ginocchio l’intera popolazione romagnola, ma la solidarietà, la fratellanza e la condivisione del mondo sportivo, e in particolare del mondo del running, ha riempito i cuori degli organizzatori della Maratona di Ravenna che, in accordo con il Comune di Ravenna, hanno prontamente effettuato la donazione sull’Iban del Comune. L’intera somma sarà utilizzata prioritariamente per le spese di soccorso, assistenza e di contributo ai cittadini e alle cittadine colpiti dall’alluvione, identificando le situazioni più gravi.



“Abbiamo voluto realizzare questa raccolta fondi – dice Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club – perché la nostra terra ci ha sempre dato tanto, ma in questo momento ha bisogno anche di noi. Ci siamo fatti trovare pronti e siamo molto soddisfatti di aver raggiunto una cifra così importante. Sicuramente non risolverà interamente i disastri che sono avvenuti, ma aver dato il nostro supporto alla nostra terra ci ha reso molto orgogliosi. In pochi giorni siamo riusciti a muovere il mondo del running che non ha esitato a rispondere presente. La scelta da parte di molti runners di sostenere la nostra terra ci rende profondamente felici. Siamo più che convinti che siano questi i momenti che rendono ancora più forte tutto il nostro movimento. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di quanto lo sport sappia veicolare messaggi così importanti.”



"Grazie davvero! – afferma Giacomo Costantini, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ravenna –Una bellissima iniziativa che crea un legame ancora più forte tra la nostra città e i runners provenienti da altre città e nazioni, grazie al lavoro di Ravenna Runners Club e l'affetto verso la nostra Maratona Internazionale."