Benedetta Coliva è da record all'Alpe di Siusi. Abbiamo una campionessa

Alcuni tra i migliori podisti specializzati nel fondo, provenienti dall’Alto Adige e non solo, non si sono voluti perdere l’edizione del decennale della Mezza Maratona Alpe di Siusi, che quest’anno è entrata a far parte del circuito podistico Top7. In campo maschile i pronostici prima della partenza davano per favoriti Michael Hofer, il vipitenese Markus Ploner, il sarentinese Hannes Rungger e il laivesotto Khalid Jbari. Nella gara femminile era atteso un duello tra Benedetta Coliva e la campionessa uscente, la brunicense Greta Haselrieder. E tutti i pronostici si sono avverati.

Dopo la partenza alle 9 in punto a Compaccio (Compatsch), il gruppo di punta ha dettato il ritmo. Si sono portati in testa Hofer e Ploner, ma dopo cinque chilometri circa il podista di Nova Ponente, 27enne da alcuni giorni, ha distanziato il rivale. In seguito ha corso al proprio ritmo. Al 17° chilometro, all’altezza del rifugio Spitzbühl, ha segnato un vantaggio di circa due minuti e ha raggiunto il traguardo in 1 ora, 19 minuti e 17 secondi. Così Hofer si è fatto un regalo di compleanno e ha vinto con il quinto miglior tempo di sempre alla Mezza Maratona Alpe di Siusi. Ploner ha raggiunto il traguardo 2’21” dopo, mentre Jbari si è classificato terzo (1h23’12”). Con un tempo di 1h25’10” il detentore del record maschile Hannes Rungger ha concluso al quarto posto i 21,1 km con 600 metri di dislivello della gara. Dieci anni fa il sarentinese aveva vinto la prima edizione dell’evento in 1h16’21”.

Michael Hofer (vincitore): “Mi sentivo in forma e naturalmente sono molto soddisfatto della mia prestazione. Il meteo ha giocato a favore: era bello, ma non troppo caldo. I partecipanti erano forti. È stato davvero un evento riuscito.”

Coliva polverizza il record del tracciato - In campo femminile Benedetta Coliva è stata imbattibile. La 21enne di Bologna, che tre settimane fa aveva vinto la Saslong Half Marathon, si è portata in testa poco dopo la partenza e ha condotto una gara solitaria. Coliva ha tagliato il traguardo a Compaccio dopo 1h31’52” e ha stabilito un nuovo record del tracciato: è stata quasi un minuto più veloce della precedente detentrice, la tedesca Monique Siegel che nel 2017 aveva vinto in 1h32’45”.

Ha terminato la rinomata gara podistica all’Alpe di Siusi in seconda posizione Greta Haselrieder con un tempo di 1h34’11”. Sebbene sia stata otto minuti più veloce dell’anno scorso, edizione in cui aveva vinto, questa volta la brunicense si è dovuta arrendere alla forte Coliva. Sul terzo gradino del podio è salita Alice Guerra, pure lei bolognese. Altre tre atlete altoatesine sono entrate nella top 10 di giornata: Lena Zingerle (7a/Rio Pusteria), Birgit Klammer (8a/Val Gardena) e Doris Weissteiner (9a/Chiusa).

Benedetta Coliva (vincitrice): “Il paesaggio è incredibile, ero stata qui una volta da piccola, ma non mi ricordavo più come fosse. Il percorso è molto vario e bello da correre, mi sono divertita. È stata una gara davvero bella. Adesso, per quel che mi riguarda, si conclude la stagione della corsa in montagna, mi concentrerò sulle gare di corsa su strada di quest’autunno.”

Soddisfatti gli organizzatori - “La gara di oggi è stata un’ottima pubblicità per il podismo. Il meteo è stato ideale, il sole splendeva per la maggior parte del tempo e le poche nuvole presenti hanno rinfrescato un po’. Naturalmente l’incredibile panorama contribuisce a far sì che le atlete e gli atleti arrivino con sorrisi stampati e al fatto che i 700 pettorali fossero terminati prima della chiusura delle iscrizioni. Hanno vinto due grandi atleti, Michael Hofer e Benedetta Coliva, ai quali vanno le nostre congratulazioni per la vittoria. Ci complimentiamo anche con tutti i numerosi finisher: tutti coloro che hanno portato a termine la sfida, 21,1 km con un dislivello di 600 metri, possono sentirsi vincitori. Vogliamo ringraziare i tanti sponsor e tutti i volontari, perché sono la spina dorsale di questa bella manifestazione, che non potrebbe esistere senza il loro supporto”, hanno sintetizzato Helmut Mitterstieler (presidente Seiser Alm Marketing) e Thomas Perathoner (presidente LG Schlern Raiffeisen) al termine dell’evento.

Finita la Mezza Maratona Alpe di Siusi si pensa già al prossimo anno: l’undicesima edizione della “classica” altoatesina si svolgerà il 7 luglio 2024.