1st International Road Race Running Match u.23 10k, con la 7^ Corsa dei Castelli a Trieste

LE GARE – Trieste si svela in tutta la sua bellezza, partenza dal Castello di Miramare a quello di San Giusto, patrono della città, lungo su un percorso che la mostra nella sua ricchezza architettonica, paesaggistica e culturale. Veloce e filante il primo tratto fino all’ingresso al cospetto della sbalorditiva Piazza Unità. Da qui ci si addentra nel cuore della città, tra i vicoli che si inerpicano per condurre al Castello di San Giusto. Un chilometro finale impegnativo, che gli è valso l’appellativo de “Il Muro” ma la cui fatica viene ripagata dal traguardo tra i bastioni della fortezza austriaca. Accanto alla manifestazione principale anche la Non Competitiva Ten, evento parallelo ma per il quale non è necessario il tesseramento e la presentazione di un certificato medico agonistico, e la Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico.

INTERNAZIONALITA’ – E’ proprio la 7^ Corsa dei Castelli a dare il via ad una nuova avventura, la 1st International Road Race Running Match u.23 10k, tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera inserita nel calendario di World Athletics e che accoglierà al via numerose nazioni grazie alla collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal).

Saranno oltre dieci le Federazioni estere coinvolte ufficialmente e che faranno gareggiare più di 100 atleti under 23 delle proprie squadre nazionali invitati da Asd Promorun a prendere parte a questo evento, un’occasione, per la città di Trieste di vivere un forte impulso di internazionalità in ambito sportivo. Per la premiazione, verrà assegnato un numero di punti pari al numero totale di atleti, la classifica a squadre sarà definita sommando i punteggi dei primi tre atleti giunti al traguardo per ciascuna rappresentativa. Inoltre, saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con classifica individuale e le prime tre nazioni.

NON SOLO CORSA - Corsa ed emozioni, benessere, ambiente, turismo, cultura, sono tanti i binomi che si sposano con successo con questo sport, ma ASD Promorun ha assunto un impegno ancora più nobile, farsi promotore di una campagna di solidarietà che trova nell’Ospedale Burlo Garofolo il recipiente perfetto. La Family Run 8 km, che ha meritato il riconoscimento di evento podistico più partecipato del Friuli-Venezia Giulia, è un’occasione per sostenere una struttura del territorio attraverso un evento dal profondo risvolto sociale, grazie al coinvolgimento di intere famiglie e persone di tutte le età, dai bambini fino agli anziani o portatori di disabilità. L’evento sarà anche un’occasione per proseguire la campagna di sensibilizzazione nello sport per la parità di genere e di opportunità per atleti diversamente abili, un compito affidato, in una edizione precedente, alla campionessa paralimpica Annalisa Minetti, testimonial d’eccezione.

Come sempre sono inoltre previste collaborazioni con Istituti Scolastici di Trieste, alunni e insegnati e i loro genitori potranno così partecipare tutti insieme, speciali tariffe d’iscrizione fortemente promozionali, con convenzioni e gratuità per componenti della famiglia, e tanta attenzione alla sostenibilità.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito. Prossimo cambio tariffa il 31 agosto. Le iscrizioni alla Family Run 8 km sono aperte sul sito. Promo speciale: due adulti che accompagnano un minore di 16 anni pagheranno una sola quota di iscrizione e avranno diritto a tre pettorali. Promo società con minimo 10 partecipanti. Bambini e ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente.

Programma 1st International Road Race Running Match U23

Sabato 14 ottobre

Ore 16:30 -Cerimonia di apertura. Saluto delle autorità e presentazione dei team nazionali.