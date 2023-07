I nuovi i percorsi della 16^ EcoMaratona del Chianti Classico, tra strade bianche, cipressi, colline, castelli e poderi

Castelnuovo Berardenga (SI) – Cento giorni all’appuntamento con la 16^ edizione dell’EcoMaratona del Chianti Classico che torna nel weekend dal 13 al 15 Ottobre, si corre in un paesaggio da favola, unico al mondo su strade bianche, cipressi, colline, castelli, poderi, poggi e casali, tra vigneti e uliveti dove il cuore batterà forte e lo spirito sarà libero.

Un evento possibile grazie all’impegno del Comitato Organizzatore EcoMaratona del Chianti Classico con il Patrocinio di Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Gaiole in Chianti, Provincia di Siena, Regione Toscana e Lega Atletica Leggera UISP Siena. L’EVENTO - Come da tradizione, l’evento vuole proporre un tuffo nella natura, storia ed enogastronomia locale dei bellissimi, oltre che rinomati in tutto il mondo, territori del Chianti Classico. Primo appuntamento venerdì 13 ottobre con l’emozionante e adrnalinica staffetta 3x1.500m che animerà il centro storico di Castelnuovo Berardenga. Sabato 14 ottobre sarà relax e serenità: l’appuntamento è con il gusto e la storia delle cantine aderenti al progetto Emozioni Chianti Classico, un piccolo viaggio enogastronomico che porterà ad apprezzarne il territorio. I riflettori sono però puntati su domenica 15 ottobre quando andranno in scena le gare competitive, EcoMaratona del Chianti Classico 42Km/1050 D+, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km/490 D+ e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km/350 D+ e la EcoPasseggiata 10 km, manifestazione non competitiva a passo libero. I PERCORSI – Diverse le novità che renderanno ancora più straordinario l’affascinante percorso di gara. Attenzione rivolta alla partenza della EcoMaratona del Chianti Classico 42 km che si unisce alle tradizionali partenze delle distanze minori e vedrà il via dalla piazza di Castelnuovo Berardenga invece che dal Castello di Brolio, una scelta nata dalla volontà degli organizzatori di migliorare il profilo altimetrico della manifestazione.

KM 1–5 - Nuovi i passaggi all’interno delle aziende più prestigiose del Chianti Classico, Poggio Bonelli, Castelli in Villa, Castello di Bossi, San Felice, Castello di Brolio, Villa a Sesta, Tenuta di Arceno, dove si attraverserà l’iconico viale dei cipressi, e Fèlsina. Dopo la partenza, gli atleti affronteranno 4,5 km su un facile asfalto, con passaggio all’interno dell’antico monastero, oggi azienda agricola, Pacina dal quale ammirare il panorama che da un lato si apre sulle caratteristiche colline del Chianti e dall’altro lato sulle dolci crete senesi. E’ questo il punto più basso, 220 m s.l.m. dal quale sui affrontano 2 km di salita su strada bianca per raggiungere quota 350 m s.l.m. e il primo ristoro situato in prossimità dell’agriturismo Poggio Bonelli. KM 5–11 - Il percorso prosegue con un mix di strada bianca alternata a strada di campo ed un’altimetria facile fino alla biforcazione al km 7,7 a 341 m s.l.m. dove gli atleti della EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km si distaccheranno. Ancora poche centinaia di metri prima di incontrare il ristoro del km 8.5 dal quale inizia una discesa che porta al km 11 a 230 m s.l.m. e che permetterà di ammirare le suggestive Crete Senesi. KM 11–18 – La strada cambia e diventa prima campo e poi un single track in mezzo al bosco prima di incontrare la cantina del Castello di Bossi situata al km 13 a quota 324 m s.l.m. e dalla quale ammirare il profilo di Siena all’orizzonte. Un breve tratto di asfalto conduce alle vigne di San Felice e al Vitarium, il pergolato in prossimità del km 15,5 dal quale inizia una leggera discesa su una strada di bosco fino al km 16,75 a 280 m s.l.m. Inizia qui una leggera salita su strada di campo che porta ad ammirare il leccio immortalato nelle scene del film “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci, dove è allestito un ristoro e sullo sfondo sarà visibile un panorama straordinario.

KM 18–27 - Da qui il percorso entra nei territori del Castello di Brolio che si incontrerà al km 21,5 (435 m s.l.m.) e dove si trova il Casale Podernovi, tra colline dipinte dalle vigne con i colori autunnali che condurranno al km 24 (390 m s.l.m.) all’azienda San Felice dove sarà ubicato un ristoro. Inizia la discesa su strada bianca fino al km 25,6 (290 m s.l.m.) alla quale segue una breve ma impegnativa salita in cima alla quale sarà presente il ristoro e la Villa di Pagliaia. KM 27–36 – E’ il momento giusto per tirare il fiato affrontando la discesa su strada di vigna fino al km 27,4 che si immette sul viale cipressato che conduce all’azienda Castelli in Villa dopo aver affrontato una salita breve ma impegnativa. La strada spiana e diventa bianca in direzione del frantoio Montecucco (km 29,7) dove è posto il ristoro per sentire i profumi dell’olio nuovo appena franto e degustare delle ottime bruschette. Pianura e discesa portano a fondo valle a 320 m di quota, a seguire una brevissima salita di circa 400 metri al 15% che porterà in direzione di Arceno al km 31.8, qui sarà posto un altro bivio per separare gli atleti di Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km e della EcoPasseggiata. Si costeggia la vigna con le tipiche onde della Tenuta di Arceno a 350 m s.l.m. per poi proseguire su strada bianca in leggera salita per circa 3 km attraverso lecci secolari fino ad entrare nel viale dei cipressi, dove alla fine della salita è posto un ristoro (km 35,8 km, 450 m s.l.m.).

KM 36–TRAGUARDO - Da Villa Arceno si prosegue su strada bianca in discesa per 2 km fino a 290 m s.l.m. per raggiungere il km 39 dal quale affrontare una impegnativa salita di 660 metri in cima alla quale è posto il ristoro del Casale di Rancia. Da qui si scorge Castelnuovo Berardenga, dove è posto il traguardo e al quale si arriva dopo una dolce discesa lungo il viale cipressato dell’azienda vinicola Fèlsina dalla quale, dopo una breve discesa e salita arrivare in modo inaspettato, lungo strada non asfaltata al traguardo arrivo in piazza Marconi con la gioia di chi ha vissuto una giornata speciale. ECOMARATONINA CHIANTI CLASSICO 21 KM – Il percorso si sovrappone a quello della EcoMaratona del Chianti Classico 42 km con la quale condivide i primi 7.7 km, bivio dal quale il tracciato si immette al km 29.7 della distanza più lunga per portare gli atleti al frantoio Montecucco (km 9.2 di questa distanza). Da qui la strada torna ad essere condivisa con gli atleti iscritti alla distanza maggiore. TRA IL BOSCO E LE VIGNE DEL CHIANTI 13 KM - Il percorso si sovrappone a quello della EcoMaratona del Chianti Classico 42 km con la quale condivide i primi 7.7 km, bivio dal quale il tracciato si immette al km 29.7 della distanza più lunga per portare gli atleti al frantoio Montecucco (km 9.2 di questa distanza). Si riparte su strada bianca lungo un percorso dapprima pianeggiante e successivamente in discesa fino a 320 m s.l.m. da dove si affronta una brevissima salita di circa 400 metri al 15%. Proseguendo dopo aver attraversato la strada provinciale vi sarà la biforcazione che coincide con il km 10 delle gare più lunghe. Si prosegue verso Castelnuovo Berardenga attraverso un percorso pianeggiante all’interno della vigna dell’azienda Coli. Al km 11 è posto l’ultimo ristoro e subito dopo una salita di 500 mt che permetterà di ricongiungersi con il percorso delle distanze più lunghe con le quali si condividerà il traguardo. Le iscrizioni all’evento sono aperte sul sito ecomaratonadelchianticlassico.it

