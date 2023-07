Preparare una maratona in autunno, 16 settimane. Chi può farla e tutte le premesse

Il Coach Paci la volta scorsa aveva promesso uno schema di riferimento per gli allenamenti per la maratona. Parlava di 16 settimane: “La premessa iniziale è che questa mia serie di articoli riguardanti la preparazione per la maratona ha come target coloro che hanno almeno un livello di fitness medio. Cioè: sono capaci di correre in maniera continuativa per almeno nove o dieci chilometri in un'ora. A chi non si trova ancora in queste condizioni fisiche consiglio un lungo periodo di pre preparazione e la partecipazione a gare di distanza intermedia, come ad esempio le mezze maratone. Senza questi prerequisiti reputo sconsigliabile la partecipazione a una maratona. Correre per cinque ore ad alcuni può sembrare comodo, invece è massacrante per il fisico. Più massacrante di una maratona chiusa in tre ore. Questo perché, a parità di sforzo, i volumi di esposizione allo stress fisico e mentale in termini di tempo sono totalmente diversi.