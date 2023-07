Nuova Wave Sky 7: Mizuno rinnova il suo modello di punta per ammortizzazione e comfort

La Wave Sky è da anni l’ammiraglia tra le scarpe che fanno parte del segmento “floating”, ovvero quella sensazione di morbidezza e comfort ad ogni passo che rendono la corsa meno faticosa e più confortevole, soprattutto sulle lunghe distanze.Le novità della Wave Sky 7 si concentrano nell’intersuola, irrobustita rispetto all’edizione precedente. L'altezza delle intersuole è stata aumentata a 33 mm nell’avampiede e a 41 mm nell’area tallonare, per un drop di 8 mm.

Il design dell'intersuola è caratterizzato esteticamente da delle bolle che grazie alla loro geometria 3D conferiscono al materiale un’altissima capacità di deformazione, comportamento alla base della sensazione di comodità durante la corsa.

A proposito di materiali, la Wave Sky 7 racchiude molte delle mescole sviluppate da Mizuno negli anni: Mizuno Enerzy e Mizuno Enerzy Core sono infatti tecnologie presenti nell’intersuola. Il battistrada è stato ampliato a 94 mm di larghezza nella parte posteriore e 120 mm in quella anteriore per conferire maggiore stabilità in fase di appoggio e transizione.