Roma: staffetta Run4Rome e Fun Run 5k, aperte le iscrizioni per il 17 marzo 2024 alla Run Rome The Marathon

ROMA – Conta semplicemente esserci alla Run Rome The Marathon del prossimo 17 marzo 2024 . Conta sentire Roma, viverla, avere emozioni, sentirsi vivi. Non importa il tempo finale, se camminare o correre forti o lenti, basta dire ‘io c’ero’ . E tutti possono esserci, dai bambini insieme alle loro famiglie fino ai grandi amatori agonisti che fanno del running una ragione di vita e una scusa per girare il mondo.

Run Rome The Marathon giunta alla quarta edizione, dopo aver fatto partecipare oltre 50mila persone provenienti ogni volta da oltre 100 nazioni del mondo, nelle ultime tre edizioni raggruppate in solo un anno e mezzo, si fa di nuovo in tre: oltre alla maratona distanza olimpica certificata da 42,195km al via anche la staffetta Run4Rome e la Fun Run, la stracittadina da 5km.

Iscrizioni aperte per questi ultimi due eventi a carattere non competitivo, dove tutti possono essere protagonisti e vivere Roma per un giorno senza traffico, a ritmo lento, nel silenzio dei propri passi o con la musica dell’animazione che renderà tutto così festoso e adrenalinico.

STAFFETTA RUN4ROME – Con la staffetta Run4Rome domenica 17 marzo 2024 sarà il momento di andare oltre i propri limiti, di pensare in grande e di pensare alla corsa anche come sport di squadra. Evento che ha a cuore l’obiettivo più nobile: porre l’accento su questioni sociali e sostenere il lavoro delle Organizzazioni No Profit che aderiranno al "Charity Program” il cui progetto benefico e d’inclusione è centrale per il più grande evento sportivo italiano di partecipazione di massa.

Ad oggi hanno aderito Airc, Fondazione Maratona Alzheimer, Il Mondo di Matteo Onlus, Sport Senza Frontiere Onlus, EY Foundation, Fondazione Telethon, Rotary Distretto 2080 e Dynamo Camp.

Vincere, fare risultato, correre insieme la distanza di maratona, dare il meglio di sé e contare sugli altri, questo è lo spirito dei partecipanti alla Relay Run4Rome, squadre da 4 persone che avranno ben in testa cinque semplici parole: solidarietà, libertà, amicizia, benessere, spirito di squadra.

Come già avvenuto nel 2023, confermato anche per il prossimo marzo 2024 che le squadre già formate possono decidere di iscriversi tramite una delle charity aderenti al progetto oppure direttamente dalla pagina iscrizioni della manifestazione.

Seconda conferma: chi non ha una squadra ma vuole partecipare può registrarsi e l’organizzazione provvederà a trovargli tre compagni di squadra che formeranno un nuovo team e nuove amicizie. Anche i singoli possono iscriversi e nella loro quota d’iscrizione è già compresa anche la donazione.

Fare squadra è davvero la definizione completa, un progetto etico, sociale, concreto. Correre la staffetta Run4Rome con la propria squadra da 4 persone significa far del bene a se stessi e far del bene agli altri, sarà una giornata memorabile dove si vivranno le emozioni dei grandi maratoneti, con il divertimento assicurato da tanti punti tifo e musica lungo tutto il percorso e negli importanti punti di cambio.

FUN RUN – E’ la festa di tutti, la corsa per tutti, che può essere anche una semplice camminata con le amiche, la famiglia, i figli. La Fun Run, con il suo magico arrivo al Circo Massimo, vuol dire benessere, semplicità, festa, amicizia, spensieratezza e solidarietà. Vuol dire rendere grande Roma, sentire che Roma respira ed è vera e viva. 5km a passo libero, camminando o correndo, nessun certificato agonistico, in omaggio per tutti i partecipanti la t-shirt commemorativa in tessuto tecnico da running firmata dal partner tecnico Joma, la Gym Bag e vari altri prodotti degli sponsor. Per gli under 18 prevista la medaglia premio. Iscrizioni aperte con quota iscrizione facilitata di euro 9,99 fino al 1° settembre. Per i bambini sotto gli 8 anni prevista una quota simbolica di 3,00 euro, infine iscrizione di gruppo da 4 persone in su (sopra gli 8 anni) a 10 euro a testa dal 4° iscritto in poi.

Iscrizioni aperte online dal sito ufficiale www.runromethemarathon.com