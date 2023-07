Nadia Battocletti da urlo: è record italiano dopo 27 anni

“A un mese dai Mondiali è una grande conquista - le parole dell’azzurra - l’obiettivo era migliorare lo stagionale e se possibile fare anche il ‘minimo’ olimpico. Ci sono riuscita e adesso vorrei continuare su questa strada, crescere di giorno in giorno come persona e come atleta”.

C'è il record italiano per Nadia

a Londra, un magnifico 14:31.30 che migliora il limite di Roberta Brunet (14:44.50, Colonia, 16 agosto 1996), e centra sia lo standard per il mondiale di Budapest che quello per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, oltre a rappresentare il record europeo stagionale e la nona prestazione continentale all-time. Gara difficilissima per la trentina, con gruppo immediatamente allungato per il ritmo imposto dalle pacemaker, e una posizione resa ancora più scomoda per aver fatto al lepre di se stessa dopo la frammentazione in tre gruppi delle atlete.

Posizione dopo posizione, l'azzurra ha recuperato e superato atlete più avanti di lei (come la norvegese Grovdal) fino a conquistare l'ottavo posto con il crono-record e un miglioramento personale di 15 secondi (14:46.29 il PB precedente). Davanti, record per tutte le latitudini, e vittoria conquistata con i denti dall'etiope Gudaf Tsegay in 14:12.29 (quarta di sempre e primato del meeting) davanti alla keniana Beatrice Chebet (14:12.22) e all'olandese Sifan Hassan, che seppur terza ha migliorato il proprio record europeo in 14:13.42).

Aggiungiamo il record del mondo U20 dell'etiope Medina Eisa (14:16.54) e il primato americano della statunitense Alicia Monson (14:19.45), per incastonare i 5000 di oggi come una delle migliori gare di sempre sulla distanza, dove Battocletti ha brillato con la luce del record. I passaggi: 2:51.80 ai 1000 metri (la pacemaker Rose Davies) 5:42.600 ai 2000 e 8:35.18 ai 3000 (la keniana Ekidor), 11:28.24 ai 4000 (Hassan).

(Fonte Fidal)