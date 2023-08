UYN® celebra luglio “plastic-free” con una nuova maglia con fibre bio-based

Nel mese “Plastic-Free”, dedicato a sensibilizzare le comunità sull’impatto ambientale dei materiali plastici, UYN® – Unleash Your Nature lancia una maglia innovativa, frutto delle ricerche del laboratorio AREAS (Academy For Research and Engineering in Apparel and Sport). La maglia REINVENTED, prodotta ad Asola (Mantova) in edizione speciale e disponibile solo sul sito uynsports.com, è creata con un sofisticato mix di fibre a base organica in grado di sostituire le tradizionali fibre sintetiche derivate dai combustibili fossili. Il rivoluzionario processo di ingegnerizzazione delle bio-fibre permette di ottenere elevate proprietà di traspirazione e ventilazione. Il tessuto garantisce inoltre una superiore sensazione di morbidezza naturale sulla pelle per un comfort senza paragoni.

ENTRA NELL’ERA DEL POST-SINTETICO - Attraverso l’utilizzo di fibre bio-based di nuova generazione, UYN intende dimostrare che è possibile realizzare un futuro “post-sintetico” e sostenibile anche nell’abbigliamento tecnico. Lo smodato utilizzo di fibre ricavate da materiali petrolchimici sta causando danni sempre maggiori all’ambiente. Il lavaggio di tessuti sintetici, in particolare, è la principale causa di inquinamento delle acque attraverso la dispersione di micro-plastiche. Si calcola che ogni anno vengono rilasciate 500.000 tonnellate di microplastiche negli oceani. MAGLIA REINVENTED: IL CAMBIAMENTO È POSSIBILE - Con REINVENTED, UYN propone un nuovo concetto di maglia tecnica in cui natura e tecnologia, sostenibilità e performance si integrano perfettamente. Questa maglia, progettata per le attività outdoor ma anche per la vita attiva di tutti i giorni, è realizzata con tre bio-fibre ad alte performance: COOLTH_SL, derivato dai sottili filamenti che avvolgono i semi del cotone e che contribuiscono a creare una fibra altamente igroscopica in grado di mantenere la pelle fresca e asciutta; NATEX, ottenuto dai semi di ricino, 50% più veloce ad asciugare e 25% più leggero del nylon tradizionale, dotato di un naturale effetto batteriostatico e anti-odore; FLEXICORN, una fibra elastica realizzata a partire dai semi di mais e utilizzata da UYN come alternativa sostenibile all’elastan. La maglia REINVENTED presenta inoltre l’innovativa costruzione Fullmotion introdotta in esclusiva da UYN. A differenza delle maglie tradizionali, realizzate cucendo insieme diversi pezzi di tessuto tra loro, REINVENTED è realizzata da un unico tubo di tessuto. La parte del corpo e quella delle maniche sono così continue e si adattano all’anatomia del corpo. Questa costruzione permette di eliminare le cuciture nelle zone ad alto movimento (tipicamente il sottomanica), riducendo il rischio di sfregamenti sulla pelle e aumentando la libertà di movimento. La tecnologia Fullmotion permette inoltre di ridurre del 15% gli scarti tessili e i tempi di produzione: questo significa un ridotto utilizzo di energia elettrica e minori emissioni di CO2.

La grafica sul petto, realizzata con inchiostri ad acqua, celebra l’innovazione: il logo UYN è stato ridisegnato con ingredienti naturali e strumenti da laboratorio per sottolineare che attraverso la ricerca scientifica ispirata dalla natura si può re-inventare un mondo nuovo. LA MISSIONE DI UYN PER UN MONDO PIÙ GREEN - Il lancio della maglia REINVENTED fa parte del progetto “Committed to a Greener World” del marchio italiano, rivolto a costruire un futuro sempre più sostenibile. Da pochi giorni, il progetto si è arricchito anche dell’iniziativa Second Life per il riutilizzo dei tessuti di scarto. UYN si impegna a utilizzare i tessuti rimanenti dalla produzione di abbigliamento tecnico per dare vita a nuovi prodotti, attraverso un processo creativo e artigianale che viene svolto nei laboratori di Asola. Il primo prodotto “Second Life”, disponibile in 10 esemplari sul sito UYN, è una pratica tote bag camouflage, realizzata con i tessuti di scarto dalla produzione delle giacche UYN Rebel.

