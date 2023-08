Fenomeno: 500km in 10 giorni per Giorgio Calcaterra, sì al record, no alla vittoria

Sono i numeri a decretare il grande successo della manifestazione, basti pensare alla domenica della nona giornata con quasi 300 corridori al via tra abbonati e giornalieri. In totale sono stati oltre 1.600 i risultati messi in archivio per concorrenti provenienti da ben 16 nazioni, addirittura da Paesi lontani come Australia, India, Usa.

La soddisfazione di Paolo Francesco Gino, presidente del Club Super Marathon Italia: «Alla Orta 10 in 10 è aumentata la quantità e la qualità dei partecipanti, visti i tanti campioni che si sono presentati ai nastri di partenza. Si è chiusa la migliore edizione di sempre, un ottimo viatico in vista della decima edizione in scena dal 3 al 12 agosto 2024. Ma anche in vista del prossimo Campionato Italiano di 100 km che si terrà il 30 settembre 2023 al Parco del Valentino di Torino. I tricolori verranno assegnati in occasione della 100 km delle Alpi, un altro evento targato Club Super Marathon Italia nonché la seconda 100 km più longeva d'Italia dopo il Passatore».

Venendo all’ultima giornata, Adam “Tango” Holland bagna con l’ennesimo successo il suo trionfo nella 50 km. 4h03’51” per il corridore dell’Orkney Athl.Club che stacca di 7’42” Giancarlo Racca, della società organizzatrice, in gara normalmente nella 10 km ma sottopostosi a una prova speciale nell’ultimo giorno. Terzo e acclamato da tutti Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport) a 14’41”. In classifica generale Holland precede Calcaterra e il siciliano Michele D’Errico (Pol.Marsala Doc). Nella prova femminile prima Paola Adelaide Leardi (Bushido Tr&Run) in 4h40’43”, con 15’21” su Erika Pinto (Club Supermarathon Italia) e 45’35” su Francesca Innocenti (Bergamo Stars Atl.), con al quarto posto la francese Chantal Comte unica a completare tutte le 10 prove.

Per Giorgio Calcaterra dunque non c'è la vittoria nella classifica generale delle 10 giornate da 50km ma la soddisfazione di un suo nuovo record personale: "4h 18'. Decima 50 km in 10 giorni conclusa. Per me 500 km in 10 giorni, un record che non avevo mai raggiunto. Felice di aver tenuto sia con il fisico che con la testa" le sue parole al termine dell'ennesima prova.