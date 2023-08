Le 10 migliori mezze maratone in Italia nel 2024

Fidal ha da qualche giorno diramato il calendario ufficiale 2024, tra le decine e decine di mezze maratone presenti sul territorio italiano ve ne sono solo 10 classificate come gold o silver, il resto sono tutte di livello bronze.

Quattro sono in Veneto, due in Campania, una nel Lazio, Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna. Tutte e quattro le più grandi e importanti, le Gold, si svolgono entro l’inverno o quasi in uno spazio temporale di soli 40 giorni tra febbraio e marzo, 6 in totale sono entro la primavera e le restanti 4 sono in autunno.

Mezze maratone GOLD Fidal nel 2024 sono 4:

11 febbraio 2024 - Romeo e Giulietta Run Half Marathon – Con oltre 6000 partecipanti è la seconda mezza maratona in Italia, si corre a Verona la città degli innamorati sempre nella domenica più vicina al 14 febbraio, giorno di San Valentino. Un week end con il proprio amore oltre alla corsa sono la combinazione con questo evento. Grande clima internazionale per il primo grande evento dell’anno in Italia.

25 febbraio 2024 – Napoli City Half Marathon – Napoli vanta oltre 6mila partecipanti è uno degli eventi più spettacolari d’Italia con il suo tracciato che percorre tutto il lungomare in andata e in ritorno, un percorso velocissimo tanto che il record italiano di 59’26” è stato siglato dall’azzurro Yeman Crippa proprio sulle strade di Napoli. E’ la gara che è cresciuta di più negli ultimi anni, un vero salto di qualità, merito degli organizzatori di Napoli Running che l’hanno resa una tra le gare più importanti d’Europa.

3 marzo 2024 – Roma Ostia Half Marathon – E’ la mezza maratona più importante e partecipata d’Italia, storica con le sue 49 edizioni che festeggerà nel 2024, prima edizione fu addirittura nel 1974. Il ‘viaggio’ della Roma Ostia è tanto semplice quanto sfidante: si parte dall’Eur di Roma andando a percorrere tutta la Cristoforo Colombo verso Ostia dove c’è l’arrivo. Gara velocissima, amata in genere da circa 10mila partecipanti.

24 marzo – Stramilano – Con circa 6mila partecipanti è la gara meneghina con più tradizione, abbinata da sempre alla Stramilano popolare, la madre di tutte le stracittadine. La Stramilano popolare ha festeggiato in questo 2023 le 50 edizioni, poco meno sono quelle della half marathon. Anche in questo caso spettacolarità del percorso che si svolge tutto in città con partenza e arrivo negli ultimi anni in zona Castello Sforzesco e possibilità di grande velocità sfruttando la piatta Milano.

Le restanti 6 half marathon sono invece classificate come SILVER:

21 Aprile – Mezza Maratona di Padova – Abbinata alla Maratona della città di Sant’Antonio è un grande classico del panorama podistico italiano in una città che merita di essere visitata. L’arrivo nella magnificenza di Prato della Valle è qualcosa di unico al mondo.

25 Maggio 2024 – Moonlight Half Marathon – Jesolo e la voglia d’estate sono gli ingredienti principali di questa mezza maratona che si corre di sabato sera al chiaro di luna. Una vera e propria festa con musica, colori, la spiaggia e il mare, l’aria di vacanza dopo il lungo inverno. A Jesolo non si può mancare se si pensa alla corsa come grande felicità, divertimento, benessere con la famiglia o i propri amici per vivere il primo fine settimana al mare della stagione.

6 Ottobre 2024 – Trento Half Marathon – Primo evento autunnale tra tutti quelli descritti fino a qui. Abbinata al Giro Al Sas, grande evento internazionale riservato ai soli top runner invitati che si svolge il sabato sera. Il percorso della Trento Half Marathon è stato rinnovato per renderlo più veloce, con l’eliminazione di dislivelli e curve. Si sviluppa in un unico giro interamente nella zona urbana della città di Trento, il fondovalle del fiume Adige è ampio e il nuovo percorso di gara presenta pendenze impercettibili. L’unico dislivello si presenta di fronte al Castello del Buonconsiglio per 300 al 10° Km con una pendenza del 2%. Il percorso è quindi particolarmente veloce e adatto a chi desidera un riscontro cronometrico conforme alla propria forma fisica.

6 ottobre 2024 – Telesia Half Marathon – Telese Terme in provincia di Benevento propone questo evento che nel 2024 siglerà la 9^ edizione. A conferma della qualità dell’evento è bene sapere che in questo 2023 si svolgerà il Campionato Italiano Fidal di mezza maratona. Il percorso, omologato WORLD ATHLETICS e AIMS, è di categoria A (primati omologabili e prestazioni inseribili in graduatoria nazionale). La temperatura è ideale: ad Ottobre a Telese Terme si corre quasi sempre tra i 12 e i 22 gradi. Tutti i servizi sono a pochi metri dalla partenza e dall’ arrivo, a disposizione degli atleti prima e dopo la gara.

10 novembre – Ravenna Half Marathon – Ravenna Half Marathon è abbinata alla Maratona di Ravenna Città d’Arte, uno dei principali motivi del correre a Ravenna è conquistare la sua medaglia in mosaico. Un vero e proprio gioiello realizzato a mano, creato ogni volta da Annafietta nel suo laboratorio artigianale del centro di Ravenna. Ogni anno, da ormai dieci anni a questa parte, un frammento dell’arte bizantina va nelle mani dei finisher della gara, un pezzo d’arte che arriva nelle case di tutto il mondo. Per quanto riguarda la composizione di ogni singolo pezzo, rigorosamente assemblato a mano, viene costantemente rispettata la tradizione paleocristiana e bizantina utilizzando con la tecnica del “metodo diretto”: tessere di pasta vitrea poste su malta cementizia e fughe in sottosquadro per garantire il tipico gioco di riflessi e movimenti cromatici. Un effetto incredibile e unico al mondo che sa affascinare da migliaia di anni. Suggestioni, riflessi e colori unici al mondo. Solo per voi.

17 novembre 2024 - Verona Run Half Marathon 21k – Anche in questo caso abbinata alla Verona Run Marathon 42k, è la seconda mezza maratona che si svolge a Verona, unica città in questo elenco con due mezze maratone tra le prime dieci. Partenza e arrivo in piazza Bra, all’ombra dell’anfiteatro Arena di Verona, una città tra le più affascinanti e visitate d’Italia da turisti di tutto il mondo. Gara anch’essa velocissima con diversi chilometri sull’Adige oltre che nel centro storico.