Trail running e l'istinto animale con le novità Brooks Cascadia 17

Milano – Brooks Running, azienda leader nella produzione di prodotti di alta qualità per il running, presenta le novità della collezione trail. Prodotto di punta della collezione è la nuova Cascadia 17 dotata del nuovissimo Trail Adapt System. Questo sistema consente un grip migliore sulle superfici irregolari e massima stabilità su tutti i tipi di terreno grazie all’integrazione dell’intersuola, della piastra protettiva e della suola i cui tasselli stabilizzano la scarpa comprimendosi in maniera indipendente quando il piede è su un terreno accidentato. Non solo scarpe, ma anche abbigliamento: la collezione High Point si amplia con maglie a manica lunga e corta, pantaloni impermeabili e una giacca impermeabile. Le caratteristiche tecniche e i tessuti garantiscono la giusta protezione sui sentieri da trail, così che ogni runner possa liberare il proprio istinto animale.

Esplora ogni sentiero in sicurezza con Cascadia 17 - Grazie alla nuova Cascadia 17, i runner potranno avventurarsi su qualsiasi terreno in completa sicurezza. La novità della scarpa è il sistema di stabilizzazione Trail Adapt : questa tecnologia rende ogni passo stabile e sicuro, ma al contempo facile e naturale, su ogni condizione di terreno grazie a intersuola, piastra protettiva e suola integrate. Ispirata allo zoccolo di una capra di montagna, la suola ha dei tasselli posizionati strategicamente così da garantire il massimo della stabilità. Tra l’intersuola e la suola è posizionato il Ballistic Rock Shield, una piastra in PEBAX che protegge l’avampiede dalle asperità del terreno e dalle rocce appuntite. Sulla suola, sei differenti sezioni indipendenti si comprimono individualmente a seconda del terreno e creano una maggiore trazione sulla superficie. Ogni parte della suola si comporta in modo da assorbire gli urti e permettere una corsa fluida”, afferma Francesco Caroni, Apparel e Footwear Champion di Brooks.

E per chi ha una fame insaziabile di avventura, la mescola in DNA LOFT v2 assicura grande ammortizzazione anche su terreni difficili, per andare lontano e salire ancora più in alto. I tasselli sono posizionati in modo che si comprimano singolarmente nella fase di ammortizzazione, creando una sensazione di morbidezza sotto la superficie del piede e maggiore aderenza su rocce e terreni irregolari.

Cascadia 17 è disponibile anche nella versione GTX: grazie alla nuova leggerissima membrana GORE-TEX® Invisible Fit, la calzata è impermeabile e i piedi dei runner rimangono asciutti.

Cascadia 17 è disponibile online su https://www.brooksrunning.com/it_it e presso i rivenditori specializzati a 150 euro (versione GTX: 170 euro) a partire dal 1 luglio 2023 (versione GTX: dal 1 agosto 2023).

Il momento del trail è un momento speciale - La collezione di abbigliamento High Point si arricchisce di novità: maglie a manica corta e a manica lunga, oltre a pantaloni e giacca entrambi impermeabili. I capi della collezione sono progettati pensando alle esigenze uniche dei trail runner, che vogliono sentirsi protetti, liberi di muoversi e avere spazio per riporre i piccoli oggetti. I runner possono completare la preparazione al trail con capi a manica corta e lunga realizzati in tessuto misto di lana merino, ideale per regolare la temperatura corporea: grazie alle proprietà di termoregolazione del tessuto, infatti, assicurano calore in caso pioggia, ma assorbono il sudore lasciando la pelle asciutta nella stagione più calda. Brooks presenta anche i pantaloni impermeabili leggeri e traspiranti e la giacca impermeabile in tessuto DriLayer Seal. Grazie ai tessuti che trattengono il calore e proteggono dagli agenti atmosferici, non sarà una tempesta a fermare i runner. La comodità e la vestibilità della collezione High Point permettono ai runner di godersi appieno il momento del trail, senza pensare ad altro.



I nuovi capi di abbigliamento saranno disponibili online e presso i rivenditori specializzati dal 1 agosto.