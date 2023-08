'Non ho più paura delle avversarie', Giovanna Epis è 12^ ai Mondiali di Budapest

BUDAPEST - Trionfa l’Etiopia ai Mondiali di Budapest nella maratona femminile, per la seconda edizione consecutiva, mentre in chiave azzurra si piazza dodicesima Giovanna Epis , con il tempo di 2h29:10, al termine di una gara condotta con caparbietà e intelligenza.

A conquistare il successo è Amane Beriso Shankule in 2h24:23 correndo una seconda metà nettamente più veloce della prima dopo un parziale di 1h14:29 alla mezza, malgrado il caldo crescente.

La 31enne neocampionessa mondiale, che aveva vinto in dicembre a Valencia con 2h14:58, sfila il titolo alla connazionale Gotytom Gebreslase, oro a Eugene l’anno scorso e d’argento nella capitale ungherese in 2h24:34 recuperando nel finale. Per il terzo posto emerge la marocchina Fatima Gardadi in 2h25:17 con la rimonta ai danni dell’israeliana Lonah Salpeter (2h25:38), bronzo nella passata stagione, poi quinta l’altra etiope Yalemzerf Yehualaw (2h26:13) che cede negli ultimi due chilometri e sesta la migliore delle keniane, Rosemary Wanjiru, in 2h26:42.