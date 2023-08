Scopri le super scarpe di Josh Kerr usate per battere Jacob Ingebrigsten

Prima dell’inizio del Mondiale, Josh Kerr era il numero 7 al mondo. Ha superato le gare che lo hanno portato alla semifinale, per presentarsi in gran forma sulla linea di partenza della finale mondiale dei 1.500 metri lo scorso 23 agosto. Precedentemente, l’atleta si era piazzato al 5° posto ai Campionati mondiali del 2022 e al 3° ai Giochi Olimpici del 2020.

Una gara veloce, inizialmente guidata dal keniano Asbel Kipsang e poi ripresa dal favorito della vigilia e numero 1 al mondo, il norvegese Jacob Ingebrigtsen, ai 500 metri. Kerr ha così commentato nel post-gara: "La partenza è stata veloce, ma ho mantenuto la calma". Ingebrigtsen è rimasto in possesso del vantaggio fino all'ultimo giro, con un ritmo veloce di 2’35’’89 e fino al rettilineo d'arrivo, come ai Campionati del Mondo del 2022, dove è stato superato dal britannico Jake Wightmen.

"Sapevo di essere in grado di vincere una medaglia d'oro ai Mondiali e a 50 metri dalla fine l'ho staccato. A quel punto si trattava solo di mantenere una cadenza veloce, sapevo di dover rimanere forte". Kerr è esploso al traguardo davanti a un gruppo di amici, familiari e compagni di squadra e ha ricevuto la medaglia in pista dal presidente World Athletics Sebastian Coe, ex mezzofondista due volte olimpico nei 1.500 m.

A 200 metri dal traguardo, Kerr ha colto l'occasione e si è portato in testa, ma è stato respinto da Ingebrigtsen, che ha fatto sì che i due corridori fossero testa a testa negli ultimi 100 metri. Kerr si è staccato negli ultimi 50 metri e ha conquistato la vittoria in 3’29’’38 contro 3’29’’65 di Ingebrigtsen.

Alla vigilia della gara Kerr era convinto che la vittoria potesse essere sua. "Bisogna crederci. Quando ero sulla linea di partenza continuavo a ripetermi: è il mio turno, è il mio turno". Quando gli è stato chiesto se avesse mai dubitato di se stesso, la sua risposta è stata: "Non proprio, è stato un lungo viaggio e, vittoria o sconfitta, sapevo di avere le basi per diventare un campione del mondo. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto duramente, ho seguito una dieta rigida, non ho lasciato nulla al caso: non ho preso scorciatoie".

Josh Kerr ha corso la gara con le Brooks Hyperion Elite LD, un modello che sarà commercializzato nel 2024.

