Dalle ville di Stra fino all'aqua di Venezia, il percorso della Wizz Air Venicemarathon

VENEZIA - L’appuntamento con la Wizz Air Venicemarathon è per domenica 22 ottobre 2023, un grande classico delle maratone internazionali, tra le più attese al mondo. Si disputa sempre ogni anno la quarta domenica di ottobre, le prossime date saranno: domenica 27 ottobre 2024, domenica 26 ottobre 2025. Start ore 9.40 salvo variazioni per esigenze televisive.

Da qualche anno in contemporanea la domenica mattina si corrono anche la Venice Half Marathon, quindi 21,097km e la VM10K, la corsa di dieci chilometri più suggestivi del mondo, gli ultimi della Venicemarathon. È la gara che permette a chiunque di vivere il fascino della maratona di Venezia. MARATONA Partenza: Stra (VE) - Villa Pisani Arrivo: Venezia - Riva Sette Martiri Distanza: 42,195 chilometri. Distanza misurata e certificata da AIMS/IAAF. RECORD DELLA GARA MASCHILE - 2h08'13'' FEMMINILE - 2h23'37''

DESCRIZIONE PERCORSO - La partenza della 42K avviene dalla regina delle Ville Venete, Villa Pisani di Stra, che apre in via del tutto eccezionale i cancelli del suo parco per accogliere tutti i maratoneti prima dello start.



La prima parte del percorso, lungo la Riviera del Brenta, si sviluppa in un ambiente ricco di suggestioni storiche, culturali e paesaggistiche, caratterizzato dalle numerose ville venete affacciate sulle acque del fiume.



La maratona attraversa quindi il centro di Marghera e Mestre, con il passaggio attraverso il nuovissimo museo del Novecento multimediale M9, correndo tra i coloratissimi edifici a mattonelle policrome che ospitano le sale del museo. Si corre poi per oltre 2 km all'interno del Parco San Giuliano, da dove parte la 10k, e raggiunge Venezia tramite il Ponte della Libertà (un rettilineo pianeggiante lungo quasi 4 km) dal 32km al 36km circa.



La gara entra quindi nella rinnovata area portuale e raggiunge il centro storico dove si vive la parte più speciale ed indimenticabile della corsa: gli atleti corrono a fianco del Canale della Giudecca fino a Punta della Dogana, dove attraversano il Canal Grande su un ponte galleggiante, costruito appositamente per la gara.



Transitando per Piazza San Marco (acqua alta permettendo...), vicino al Campanile e al Palazzo Ducale, il percorso raggiunge la linea di arrivo situata in Riva Sette Martiri, prima dei giardini della Biennale.

Difficoltà - Il percorso della Wizz Air Venicemarathon è sostanzialmente piatto e veloce. Le uniche difficoltà si incontrano tra il 25° e il 35° chilometro, sotto forma di 3-4 brevi tratti in salita lunghi 100 m o poco più.

Nella parte finale della maratona (ultimi 3 chilometri) i runner affrontano 14 piccoli ponti sopra i tipici canali di Venezia. I ponti sono attrezzati con rampe di legno che consentono di non dover affrontare gli scalini.

Sul percorso non sono presenti tratti in pavé (con l'eccezione degli ultimi 100 metri prima del traguardo). Nel tratto all'interno del centro storico di Venezia la pavimentazione è costituita da grandi lastre rettangolari in pietra (i cosiddetti "masegni").

Il percorso è interamente chiuso al traffico e sono presenti indicatori ad ogni chilometro di gara.

Particolarità – Il percorso è qualcosa di unico al mondo: La Riviera del Brenta e le sue tipiche ville settecentesche visibili lungo il percorso, in particolare la suggestiva Villa Pisani che fa da sfondo alla linea di partenza della maratona.

Le Zattere, che costeggiano per 2 km il Canale della Giudecca, dove gli atleti corrono accanto all'acqua.

Il ponte realizzato ad hoc sul Canal Grande, una struttura galleggiante lunga quasi 170 metri che viene allestita appositamente per l'evento.

Piazza San Marco e il Palazzo Ducale, celeberrimi monumenti di Venezia.

Il traguardo in Riva Sette Martiri, in posizione splendidamente affacciata sul Bacino di San Marco.

