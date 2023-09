8 azzurri convocati per i Mondiali di corsa su strada, novità Yaremchuk e infinita Battocletti

Il 1° ottobre in Lettonia l’edizione inaugurale dell’evento. Prima maglia azzurra per Yaremchuk, in squadra anche Battocletti e Aouani

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per la prima edizione dei Campionati Mondiali di corsa su strada, in programma per domenica 1° ottobre a Riga (Lettonia). Sono 8 gli atleti selezionati, di cui 5 uomini e 3 donne. La principale novità è la prima maglia azzurra per Sofiia Yaremchuk (mezza maratona) che proprio dal 1° ottobre avrà la possibilità di rappresentare l’Italia negli eventi internazionali. In squadra, tra gli altri, anche la primatista italiana dei 5000 Nadia Battocletti (5 km), il recordman della maratona Iliass Aouani (mezza), i co-primatisti italiani dei 10 km Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli (mezza).



Campionati Mondiali di corsa su strada

Riga (Lettonia), 1° ottobre 2023

La squadra italiana



UOMINI

Miglio Mohad ABDIKADAR C.S. Aeronautica Militare Miglio Giovanni FILIPPI La Fratellanza 1874 Modena Mezza maratona Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre Mezza maratona Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova Mezza maratona Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri sez. Atletica



DONNE



5 km Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre 5 km Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri sez. Atletica Mezza maratona Sofiia YAREMCHUK C.S. Esercito © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Tuttorunning

