Insieme per raccontare la corsa, MG Sport e Il Sole 24 Ore si uniscono

MILANO – Il mondo del running incontra quello dell’economia per correre insieme e lanciare, ancora più forte, il messaggio di quanto l’attività sportiva, a tutti i livelli, sia fondamentale per il benessere individuale.

MG Sport e Il Sole 24 Ore annunciano l’importante partnership che li vedrà fianco a fianco nell’autunno del 2023: da una parte la società che con il brand FollowYouPassion organizza il più importante circuito italiano di gare di corsa, triathlon, ciclismo e nuoto; dall’altra, il quotidiano di riferimento per economia, finanza e politica di tutto il Paese: «È un onore per noi aver firmato questa collaborazione – dichiara Andrea Trabuio, general director di MG Sport –, è un traguardo importante che conferma la qualità del nostro lavoro e delle nostre gare. Questa partnership ci permetterà di parlare di sport in chiave diversa, facendo entrare nel nostro mondo anche chi, finora, l’ha sempre solo ammirato da fuori, raccontando emozioni, ma anche tutto ciò c’è dietro le quinte di un evento sportivo.»

«Il Sole 24 Ore presta molta attenzione al mondo dello sport e lo fa consapevole non solo del valore e dell’impatto socio-economico sul territorio dello sport system, ma anche del ruolo che la pratica sportiva ha nella società – commenta Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE -. È per questo che ci fa particolarmente piacere supportare una manifestazione come The Loop, perché crediamo nel messaggio di inclusione e di rispetto che porta con sé.»

Due gli appuntamenti del ricco calendario di MG Sport che vedranno Il Sole 24 Ore media partner: si inizierà domenica 5 novembre con The Loop, il primo evento running dedicato al mondo corporate, per continuare poi domenica 26 novembre con la Milano21, tra le mezze maratone più partecipate d’Italia.

THE LOOP – È la grande novità del 2023: The Loop, il primo evento running dedicato al mondo corporate, vivrà la sua prima edizione a Milano domenica 5 novembre 2023. Un evento che rivoluziona la definizione di sport individuale che la corsa si porta dietro da quando è nata: sarà infatti una corsa a staffetta, ognuna delle quali potrà essere composta da quattro runner appartenenti alla stessa azienda. Ad aspettarli un tracciato circolare di 5 km, per un totale, a staffetta, di 20 km.

The Loop diventa così un potente strumento sia di team building, che esalta il gioco di squadra all’interno di un’azienda, sia di networking tra diverse realtà aziendali. Attraverso la staffetta ogni partecipante conoscerà meglio i propri colleghi, ricreando all’interno dell’azienda gruppi di lavoro più uniti, collaborativi e produttivi.

MILANO21 – È il fiore all’occhiello di MG Sport, evento attesissimo nel calendario running autunnale. Con i suoi più di 7.000 podisti al via è tra le 21 km più importanti e partecipate d’Italia. Merito di un’organizzazione impeccabile e di un tracciato tanto tecnico quanto suggestivo e veloce, che, interamente pianeggiante, accompagnerà i maratoneti alla scoperta di tutte le personalità di Milano, tra storia e futuro: dal centro storico con il Duomo e il Castello Sforzesco, attraverso Monte Napoleone e la Darsena, passando per il Parco Sempione e il nuovo quartiere di City Life.

MG Sport, sviluppa, organizza e gestisce eventi sportivi di massa in tutta Italia. Grazie a servizi professionali, percorsi mozzafiato e location memorabili MG Sport si impegna a far vivere un’esperienza unica a tutti gli appassionati di sport. Con il brand FollowYourPassion detiene il più importante circuito italiano di gare di running, triathlon, cycling e swimming. Con The Loop, si impegna ad entrare nel mondo corporate con un nuovo ed esclusivo evento di running applicato al team building.

IL CALENDARIO 2023 DEGLI EVENTI by MG SPORT

4 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

5 febbraio – Bergamo21

22 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

23 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

25 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

6 maggio – TEN-K

6 maggio - MilanoTRI

11 giugno – La MontBlanc Granfondo

17 giugno – Skymarathon Livigno

22 luglio – Stralivigno

29 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

27 agosto – LovereTRI

7-8 ottobre – PeschieraTRI

21 ottobre – Monza 12H Cycling Marathon

22 ottobre – Monza21

5 novembre – The Loop

26 novembre – Milano21