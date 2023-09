Atleti delusi, è bufera per Dinamo Running Team

Sei mesi scarsi ed è già finita la festa. Basta sentieri, basta salite da assaltare e impervie discese dove volare e giocarsi la vittoria. Scarpini appesi al chiodo di un muro che con ogni probabilità bloccherà per qualche tempo l’attività di atleti specializzati nel trail running di caratura mondiale.

Dinamo Running Team a quanto si legge, s’intuisce e si vocifera chiude battenti. Delusione e stupore, nulla si è avverato rispetto a quanto era stato annunciato in pompa magna ed in grande stile solo sette mesi fa a febbraio 2023. Senza mezzi termini si disse, e lo si legge ancora adesso sui social ufficiali: Dinamo Running è il primo team professionistico italiano nel settore trail, sky e mountain running. Doveva essere un progetto almeno triennale nelle idee e nelle intenzioni e nei budget che consistono senz'altro almeno in qualche centinaio di migliaia di euro all'anno, ma così non è, tutti gli atleti più forti in circolazione erano stati assoldati per diventare veri professionisti del trail running, una vera manna dal cielo in un mondo dove il professionismo fondamentalmente non esiste tranne che per poche singole persone. Campioni che hanno lasciato il lavoro per inseguire fino in fondo la loro passione e cullare infiniti sogni di gloria coadiuvati da manager, nutrizionisti e allenatori di primissimo livello. Campioni che oggi sono fermi al palo in attesa probabilmente anche di stipendi o rimborsi economici che chissà se arriveranno mai.

Che ci siano all’interno della società grossi problemi lo si evince anche da alcuni post lanciati dagli atleti proprio durante i giorni dell’UTMB, la gara trail più famosa del mondo che si è disputata pochi giorni fa. Riccardo Montani ha scritto: “Vorrei sputare ogni verità, sappiate che, allenatori e atleti, siamo tutti profondamente delusi”. Camilla Magliano è ancora più esplicita: “L’1 luglio ho ricevuto una mail dove indicava che il Dinamo Running Team chiudeva, finiva, nonostante avessi firmato un contratto per 3 anni. Non ho più la testa. Ma non ricevo risposte dalla persona, filantropo, che mi aveva convinto. Non esisto”.

Parole che rendono le dichiarazioni di febbraio in sede di presentazione del team in conferenza stampa del Presidente e Fondatore Luca Spada che riportiamo: «La nascita del DINAMO Running Team è un sogno che si avvera e che rincorro da tanti anni. Personalmente la corsa in montagna mi ha dato tantissimo in questi anni di trail running praticato come amatore. E’ una disciplina completa che ti consente di allenare il fisico in mezzo alla natura e, grazie alle tante manifestazioni, di scoprire posti e persone meravigliose. Ho un debito di riconoscenza verso questo sport che voglio ripagare con il DINAMO Running Team: il primo team professionistico di trail running. Voglio portare la qualità e l’organizzazione che ho imparato seguendo da “dentro” il funzionamento di una squadra di ciclismo ProTeam (la EOLO Kometa) nel mondo del trail running, sperando di contribuire ad alzare il livello di questo sport e che il mio esempio possa essere seguito anche da altri imprenditori e aziende. Vorrei che i nostri atleti mi aiutino nella missione di far conoscere sempre di più i benefici di questa disciplina in modo da contagiare sempre più persone e portarle a praticare sport all’aria aperta e a contatto con la natura. Attività fisica e nutrizione di qualità e naturale sono la ricetta per vivere… Felici». Il sito societario e i social sono muti e fermi ormai da luglio, è chiaro che qualcosa si è inceppato o qualcuno che conta si è tirato indietro rivedendo i suoi impegni, anche economici, e progetti. A breve senz’altro ci saranno novità. Rimane sicuramente da parte di tutti una profonda delusione per i tempi ma a quanto pare soprattutto i modi. Questo l’elenco degli atleti del DINAMO RUNNING presentati a febbraio: Cristian Minoggio: nazionale di skyrunning e trail running, 908 punti ITRA Andreas Reiterer: nazionale di trail running, 903 punti ITRA Fabiola Conti: nazionale di trail running e skyrunning, 750 punti ITRA Camilla Magliano: nazionale di trail running, 728 punti ITRA Davide Cheraz: nazionale trail running, 878 punti ITRA Riccardo Montani: nazionale trail running, 876 punti ITRA Julia Kessler: nazionale di trail running, 758 punti ITRA Mattia Gianola: nazionale di trail running, 858 punti ITRA Alberto Vender: nazionale di mountain running, 882 punti ITRA Matteo Anselmi: nazionale di trail running, 827 punti ITRA Andrea Macchi: nazionale di trail running 2018, 825 punti ITRA

