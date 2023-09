16^ EcoMaratona del Chianti Classico, con Oxfam Italia e la medaglia al via la solidarietà

Castelnuovo Berardenga (SI) – Entra nel vivo il lavoro del Comitato Organizzatore EcoMaratona del Chianti Classico società organizzatrice Siena della 16^ edizione dell’EcoMaratona del Chianti Classico del prossimo 13, 14 e 15 Ottobre che gode del Patrocinio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti, Provincia di Siena, Regione Toscana e Lega Atletica Leggera UISP. Come da tradizione, c’è spazio per la solidarietà, tra conferme, grazie al prosieguo dell’intesa con le Associazioni El Ouali di Bologna, e novità, con la neonata collaborazione con Oxfam Italia Onlus.

ASSOCIAZIONE EL OUALI – Questa associazione no-profit è attiva dal 2010 e, tra gli altri progetti, si occupa di insegnare ad una decina di donne Saharawi, provenienti dall’accampamento di Dakhla (Sahara Occidentale del Marocco) a produrre delle ceramiche. L’importanza del progetto è ancora più profonda in quanto non solo costituisce una, seppur piccola, fonte di guadagno ma permette alle donne di costituire una realtà sociale fatta di creatività, manualità ma anche di uno spazio privato da condividere rispetto alla monotonia della vita nella tenda. Un ulteriore slancio al progetto è stato dato nel 2013 grazie alla nascita della collaborazione con il laboratorio di El Aaiun, nato nel 2005 da un progetto di associazioni spagnole (FASPS) e finanziato dalla città di Puzol (Valencia). Nel 2011 il laboratorio è diventato anche una scuola di ceramica dove ogni anno le ceramiste formano dieci nuove ragazze che, a loro volta, in futuro lavoreranno nel laboratorio stesso. Attualmente il progetto si ripartisce in due rami, la scuola di formazione e la cooperativa. Il percorso formativo prevede un corso di un anno dove si insegnano le diverse tecniche ceramiche e decorative, percorso che termina con l’ingresso in cooperativa dove vengono realizzati ciondoli, sorprese per le uova pasquali e medaglie per eventi e manifestazioni sportive (Sahara Marathon, EcoMaratona del Chianti Classico, Maratonina dei Dogi, Eventi Uisp). L’associazione è presente sul posto solo due volte all'anno, con l’obiettivo di migliorare la formazione e l'organizzazione delle varie fasi di lavorazione (stampatura, rifinitura, decorazione con ingobbi colorati e cottura) per permettere alle donne di essere sempre più autonome e poter trasmettere questo sapere alle nuove allieve che entreranno nella scuola.

La grande novità in seno a questa conferma è che, per questa edizione, anche gli atleti iscritti alla minore delle distanze competitive, “Tra il bosco e le vigne del Chianti – 13 km”, riceveranno la medaglia finisher. Per gli atleti di EcoMaratona ed EcoMaratonina del Chianti Classico, un medaglione rotondo in argilla bianca, come le strade bianche percorse durante la gara, sul quale sono dipinti tre cipressi che si stagliano sul profilo delle colline e sullo sfondo un casolare. Per gli atleti di Tra il Bosco e le Vigne del Chianti, una medaglia rettangolare con le stesse caratteristiche grafiche. Su entrambe, il nome e la data della gara e un cordino.

OXFAM ITALIA – Ancora oggi nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso a fonti d’acqua pulita per bere o lavarsi, mentre metà della popolazione mondiale – oltre 3,6 miliardi di persone – non può contare su servizi igienico sanitari adeguati. Nei paesi colpiti da conflitti, disastri naturali o crisi climatica, la mancanza di acqua moltiplica le vittime, esponendo le popolazioni a epidemie come colera, Covid o tifo. L’acqua sporca o insicura può essere fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria, Yemen o Ucraina, colpendo particolarmente bambini e donne. In Etiopia, nelle regioni del Tigray o Amhara, sono milioni gli sfollati in fuga da conflitti locali e una siccità senza precedenti, che affligge tutta l’Africa orientale, dove non piove da cinque anni. Per assicurare acqua pulita e servizi igienico-sanitari adeguati a quante più persone possibile, Oxfam Italia – organizzazione umanitaria che si batte contro l’ingiustizia di povertà e disuguaglianza – lancia la campagna di raccolta fondi DONA ACQUA, SALVA UNA VITA. Per questa edizione, sarà possibile partecipare all’EcoMaratona del Chianti Classico iscrivendosi con Oxfam.

“La scarsità d’acqua causata dalla crisi climatica è una delle più gravi minacce che l’umanità si trova ad affrontare e a pagarne il prezzo più alto sono tragicamente i Paesi più poveri e meno preparati. – aggiunge Pierluigi Fabiano, responsabile degli eventi di raccolta fondi di Oxfam Italia - Già oggi 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua pulita e nel 2050 potrebbero essere 1 miliardo in più. È un’emergenza che ricade soprattutto sulle spalle delle donne, costrette spesso a ore e ore di cammino per raccogliere l’acqua necessaria ai bisogni essenziali della propria famiglia, ad esempio nei Paesi del Corno d’Africa colpiti dalla più grave siccità degli ultimi 40 anni. Per questo ringraziamo di cuore gli organizzatori dell’Ecomaratona del Chianti e tutti i partecipanti che vorranno sostenere il nostro impegno quotidiano a fianco delle comunità più colpite del pianeta”.

“La famiglia si allarga con l’ingresso di Oxfam Italia, siamo sempre lieti di poter intraprendere o proseguire percorsi di solidarietà, particolarmente quando i beneficiari sono comunità ai margini estremi della società. Ci auguriamo davvero che il nostro contributo solidale e il lavoro svolto dalle associazioni possano migliorare la qualità della vita e che i nostri atleti possano apprezzare l’ulteriore valore simbolico della medaglia” ha detto Mauro Clarichetti, Presidente del Comitato Organizzatore della EcoMaratona del Chianti Classico. UN WEEKEND DI EVENTI – Il Comitato Organizzatore ha pensato a tutti, dagli amanti della velocità e del lavoro di squadra che troveranno pane per i loro denti venerdì 13 ottobre, sul calar della sera, quando le luci si accenderanno sulla staffetta 3x1.500m che animerà il centro storico di Castelnuovo Berardenga. La mattinata successiva è un’esplosione di gusto grazie all’area mercatale, dove sarà possibile acquistare prodotti della filiera locale, e il percorso Emozioni Chianti Classico, un piccolo viaggio enogastronomico che porterà ad apprezzarne il territorio. Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre dalle ore 15.00 si svolgerà “The Walking Stano”, camminata non competitiva di 6 km con il campione olimpico e mondiale Massimo Stano. Al termine, a partire dalle 16.30, il campione sarà a disposizione in area Expo per il convegno “Una domanda a…” in compagnia del preparatore atletico Fulvio Massini. Profumo di agonismo ma anche di passeggiata, l’obiettivo di domenica 15 ottobre è quello di accontentare tutti con tre gare competitive, EcoMaratona del Chianti Classico 42Km, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km e le Passeggiate 6, 13 e 19 km, manifestazioni non competitive a passo libero. Le iscrizioni all’evento sono aperte.

Questo il riepilogo eventi: Distanze competitive:

EcoMaratona del Chianti Classico 42 Km (max iscritti 700)

EcoMaratonina del Chianti Classico 21 Km (max iscritti 1.200)

Tra il bosco e le vigne del Chianti 13 Km (max iscritti 700) Distanze non competitive:

EcoPasseggiata 6, 13 e 19 km

The Walking Stano – 6 km

