Presentata a Trieste la 1st International Road Race Running Match u.23 10k del 15 ottobre

Sono intervenuti Roberto Dipiazza Sindaco di Trieste: “E’ un momento straordinario per la città con tanti eventi, ringrazio Promorun Asd per questo evento che porta il nome della città ancora più in alto. Grazie della collaborazione, dell’impegno e della presenza. Il 15 ottobre per Trieste con la 1st International Road Race Running Match u.23 10k sarà una storica giornata”.

A seguito del Sindaco le parole di Massimo Tognolli Assessore Politiche Sociali Comune Di Trieste: “Un grande onore e piacere per me e per il Comune di Trieste essere qui oggi. Porto i saluti anche dell’Assessore allo sport e cultura Giorgio Rossi. C’è una grande unione, quando parliamo di sport, soprattutto internazionale, parliamo anche di cultura e Trieste ha un patrimonio culturale di inestimabile valore. Trieste vanta eccellenze sportive e culturali, letteratura, musica e tanto altro. Una tradizione che va aggiornata sempre. Nelle politiche sociali c’è parola d’ordine: inclusione. Sport e cultura sono inclusione”.

Fabio Scoccimarro Assessore Regionale FVG alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile: “Con la 1st International Road Race Running Match u.23 10k si unisce l’Atletica di livello internazionale e popolare della 7^ Joma Corsa dei Castelli. Nello sport c’è tutto quello che serve, forma uomini e donne del domani. Tra l’altro anche il percorso già rappresenta tanto, si va dal Castello di Miramare al Castello di San Giusto, dalla Trieste moderna a quella più antica”.

Pierpaolo Roberti Assessore regionale FVG alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione: “Confermo come già espresso anche dall’Assessore Scoccimarro la vicinanza totale dell’amministrazione regionale Friuli Venzia Giulia. Ci sono tantissimi eventi a Trieste nei prossimi 40 giorni, ma un solo filo conduttore: Trieste al centro”.

Stefano Mei, presidente Federazione Italiana Atletica Leggera: “E’ un momento dell’atletica italiana straordinario, l’abbiamo trasformata in 2 anni e mezzo, prima era poco credibile mentre oggi occupa spazio su tv e giornali. Volevamo qualcosa di importante su Trieste, il cammino verso i Campionati Europei 2024 di Roma del giugno prossimo passa attraverso queste tappe. Amo Trieste, sono affezionato a questa città e con l’amico Michele Gamba abbiamo pensato e voluto questa 1st International Road Race Running Match u.23 10k. Trieste vivrà un’altra giornata di sport e di grande atletica”

Michele Gamba ex azzurro e ideatore della 1st International Road Race Running Match u.23 10k e Corsa dei Castelli: “Un grande e forte ringraziamento a tutte le Istituzioni e sponsor oggi presenti. Un grazie particolare anche a Fidal nazionale, oggi qui con il suo Presidente Mei, per aver sposato subito questa idea. Avere così tante Nazioni al via è straordinario, rappresentiamo oggi una eccellenza per Trieste e per lo sport, siamo fieri di questo”.

Silvia Gianardi Presidente Promorun Asd: “Essere qui oggi nel Salotto Azzurro è un grande punto di attico. Siamo fieri di questa 1st International Road Race Running Match u.23 10k, hanno aderito Nazioni importanti, che hanno un peso nell’atletica e verranno con atleti di alto livello. Sabato 14 ottobre alle 16.30 presentazione in piazza Unità. In contemporanea si svolgerà la 7^ Joma Corsa dei Castelli, Ten e Family Run. Promorun ha aderito a progetto solidale con ospedale Burlo Garofolo, parte delle iscrizioni sarà devoluto

Francesco Panetta campione mondiale 3000 siepi a Roma 1987: “Con Fidal sono coinvolto all’interno dell’organizzazione dei Campionati Europei Roma 2024, gare che lanceranno le Olimpiadi di Parigi 2024. Essere testimonial di questa 1st International Road Race Running Match u.23 10k è per me un onore, e ringrazio di questo invito”.