Novità e conferme della Torino City Marathon. C'è anche la mezza maratona

TORINO CITY RUN, RACCOLTA FONDI – Anche l’edizione 2023 della Torino City Run correrà per la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus. Iscrizione a 10 euro e, come sempre, 5 euro di ogni iscrizione saranno devoluti all’Istituto di Candiolo – IRCCS.

«Continuiamo a supportare la ricerca sul cancro, agevolando, al tempo stesso, soprattutto le famiglie che decideranno di partecipare a quella che deve essere prima di tutto una festa per la città» hanno dichiarato gli organizzatori.

ISCRIZIONI, ATTENZIONE AL CAMBIO QUOTA – Si avvicina il “cambio quota” per la mezza maratona: sarà possibile iscriversi a un costo di iscrizione agevolato fino al 30 settembre.

Per tutti e tre gli eventi (Torino City Marathon, Torino City Half Marathon e Torino City Run) è possibile effettuare l’iscrizione online – sul sito ufficiale della manifestazione: www.torinocitymarathon.it – e presso la sede del Torino Road Runners A.S.D. (via Guido Boggiani 4 – Torino) il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19.

ALLENAMENTI GRATUITI – Preparare la Torino City Marathon, ma anche la Torino City Half Marathon e la Torino City Run, diventa semplice e anche divertente, grazie agli allenamenti collettivi gratuiti che saranno guidati dagli istruttori del Torino Road Runners A.S.D. certificati FIDAL.

Per partecipare basterà essere in possesso del certificato medico non agonistico. Ci si potrà iscrivere presso la sede del Torino Road Runners A.S.D. (via Guido Boggiani 4 – Torino) il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19 oppure il giorno stesso del training, che si svolgerà al Parco del Valentino. Archiviato il primo di domenica 17 settembre, i prossimi appuntamenti sono in calendario: Domenica 24 settembre, ore 8:45, domenica 8 ottobre, ore 8:45, domenica 22 ottobre, ore 8:45. Sarà possibile lasciare le borse in sicurezza presso il gazebo e godersi un piccolo ristoro dopo la corsa.

L’OCCASIONE PER SCOPRIRE TORINO E I VANTAGGI PER IL RUNNER – La Torino City Marathon è un’ottima occasione per visitare la prima capitale d’Italia con il suo centro storico, capace di catapultare chi la visita in diverse epoche della storia del nostro Paese: dai palazzi reali agli edifici più moderni, un contrasto capace di dare alla città un fascino sofisticato.

Per godersi il viaggio (e la gara), grazie alla partnership siglata con Federalberghi Torino sarà possibile prenotare l’hotel attraverso il booking dedicato: inserendo il codice sconto, che dovrà essere richiesto all’indirizzo mail hospitality@torinocitymarathon.it, si riceverà uno voucher sconto del 5% da utilizzare sulla migliore tariffa disponibile on line. Una volta fermata la camera, sarà inoltre possibile prenotare direttamente visite guidate con partenze garantite, noleggio di biciclette, degustazioni e la Torino Card direttamente sugli e-commerce disponibili al completamento della procedura di prenotazione.

Ma non solo: gli iscritti a maratona, mezza maratona e 7k avranno la possibilità di fare colazione dalle 6 del mattino e il check out alle 14 di domenica 5 novembre.