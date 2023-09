Domenica la BMW Berlin Marathon, Eliud Kipchoge farà il record mondiale? C'è l'azzurro Faniel

Tutto è possibile vista l'enorme competizione e rivalità tra tutti gli atleti in gara, tanti anche connazionali, dove solo un tempo estremamente veloce entro il traguardo della qualificazione olimpica garantirà uno dei tre posti per la squadra maschile keniota alla maratona olimpica di Parigi del prossimo anno.

L’ambizione di Eliud Kipchoge a Parigi è quella di diventare il primo corridore nella storia a vincere tre titoli olimpici di maratona. Il keniano punta a utilizzare la BMW BERLIN-MARATHON quasi come un trampolino di lancio per assicurarsi il suo posto a Parigi.

In partenza un numero record di 47.912 corridori provenienti da 156 nazioni, BMW BERLIN-MARATHON è la corsa su strada più spettacolare della Germania e fa parte della Abbott World Marathon Majors (AWMM), ancora Berlino è una corsa su strada Platinum Label of World Athletics.

“Siamo onorati che il miglior maratoneta della storia dello sport, Eliud Kipchoge, abbia deciso di correre la BMW BERLIN-MARATHON per la sesta volta. Ciò conferma lo status eccezionale dell’evento e fa sperare in un risultato eccezionale”, ha affermato il direttore di gara Mark Milde, che ha organizzato le precedenti cinque gare di Kipchoge a Berlino.

“Berlino per me è come casa. Guardando ai Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno ho considerato quali gare sarebbero state la migliore preparazione per me e Berlino era l’opzione migliore”, ha spiegato Eliud Kipchoge. Un anno fa il suo ritmo per gran parte delle prime fasi della gara suggeriva che avrebbe potuto anche staccare di due ore. “Ma quello era il 2022, adesso è un anno diverso e una gara diversa”, ha detto il 38enne. Vincere a Berlino per la quinta volta gli darebbe più titoli qui di qualsiasi altro campione. Attualmente è alla pari con il leggendario etiope Haile Gebrselassie con quattro vittorie.

Non è del tutto improbabile che Eliud Kipchoge batta il record del mondo per la terza volta a Berlino, anche se in conferenza stampa non ha annunciato obiettivi precisi. "Sono nervoso, ma questo dimostra che sono pronto", ha detto Kipchoge. "Cercherò di divertirmi." Delle sue 20 maratone, Eliud Kipchoge è uscito vittorioso in tutte tranne tre, un risultato di per sé unico.

Anche l'uomo con il secondo miglior tempo all'inizio della gara è keniano, Amos Kipruto. Ha ottenuto il suo record personale di 2:03:13 a Tokyo l'anno scorso, finendo secondo dietro a Eliud Kipchoge. "Il mio obiettivo domenica è quello di ottenere un record personale", ha dichiarato Amos Kipruto, il cui momento clou della carriera finora è stata la vittoria della Maratona di Londra lo scorso anno.

Una dozzina di uomini sulla lista di partenza mostrano tempi migliori inferiori a 2:06, prova della forza e della forza dell’élite della BMW BERLIN-MARATHON di quest’anno. "Sarebbe giusto dire che ogni corridore d'élite viene a Berlino per ottenere il proprio record personale", ha ammesso Mark Milde.

Amanal Petros ha come obiettivo nel suo debutto alla BMW BERLIN-MARATHON quello di battere il proprio record tedesco di 2:06:07 con un netto margine. “Mi sono allenato in Kenya per quasi quattro mesi a 2.400 metri di altitudine, concentrandomi interamente su Berlino. È stato molto impegnativo”, ha detto il 28enne. “Finire a metà gara in circa 62 minuti è fattibile, ma possiamo aggiustare il ritmo in qualsiasi momento”.

Non solo il record nazionale tedesco ma anche quello svizzero della maratona potrebbe essere messo sotto pressione. Tadesse Abraham ha migliorato il suo miglior tempo portandolo a 2:06:38 a 39 anni l'anno scorso a Zurigo. Ora che ha 41 anni, potrebbe addirittura minacciare il record mondiale master niente meno che di Kenenisa Bekele, che l'anno scorso ha corso 2:05:53 a Londra.

Ma i motivi di interesse non mancano neanche in chiave azzurra nella Maratona di Berlino in programma domenica mattina con partenza alle 9.15. Tra i top runner della 42,195 km più rapida al mondo ci sarà anche Eyob Faniel, già primatista italiano, determinato a riscattarsi dal ritiro di quattro settimane prima ai Mondiali di Budapest. Il vicentino delle Fiamme Oro, capace di riportare l’Italia e l’Europa sul podio di New York nel novembre del 2021 (fantastico terzo posto), è alla terza maratona dell’anno dopo quella di Osaka completata in 2h07:53, valido come standard olimpico, e quella della rassegna iridata, terminata dopo il ventottesimo chilometro, con tanta amarezza e senza le soddisfazioni che cercava. Sul percorso piatto di Berlino, Faniel può confrontarsi ai massimi livelli, in una gara che propone la sfida tra Kipchoge e il keniano Amos Kipruto.

Men’s elite runners with personal bests

Eliud Kipchoge KEN 2:01:09

not record eligible:1:59:40,2

Amos KiprutoKEN2:03:13

Jonathan MaiyoKEN2:04:56

Eliud Kiptanui KEN 2:05:21

Ghirmay Ghebreslassie ERI 2:05:34

Ronald KorirKEN2:05:37

Tadu Abate ETH 2:05:38

Philemon KiplimoKEN2:05:44

Enock Onchari KEN 2:05:47

Mark Korir KEN 2:05:49

Andualem ShiferawETH2:05:52

Haftu TekluETH2:05:53

Amanal PetrosGER2:06:27

Josphat BoitKEN2:06:34

Tadesse Abraham SUI 2:06:38

Okubay Tsegay ERI2:06:46

Abel KipchumbaKEN2:06:49

Yusuke Ogura JPN2:06:51

Denis ChirchirKEN2:07:17

Eyob Faniel ITA 2:07:19

Justus KangogoKEN2:07:40

Titus Kipkosgei KEN2:07:46

Godadaw BelachewISR2:07:54

Dominic Nyairo KEN2:08:13

Derseh Kindie ETH 2:08:23

Guojian Dong CHN2:08:28

Liam Adams AUS 2:08:39

Scott FaubleUSA2:08:52

Hendrik Pfeiffer GER 2:10:18

Samuel Fitwi GER 2:12:14

Konstantin Wedel GER 2:13:02