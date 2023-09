Tigst Assefa, assalto al suo record domenica alla BMW Berlin Marathon,

La performance di Tigst Assefa alla BMW BERLIN-MARATHON dello scorso anno è stata una grande sorpresa. Ha migliorato il suo personal best di oltre 18 minuti e ha tagliato il traguardo con più di due minuti e mezzo di anticipo dal record del percorso con il suo tempo di 2:15:37.

“Sono felice di correre di nuovo a Berlino. La gara dell’anno scorso si è rivelata per me un successo inaspettato. Penso che domenica potrò correre ancora più veloce, un ulteriore miglioramento sarebbe un successo”, ha detto Tigst Assefa. In risposta alla domanda se un nuovo record sul percorso significherebbe puntare al record mondiale di 2:14:04, è stata meno disponibile: “Molto può succedere, quindi non posso dire al momento quale sarebbe il distacco a metà. Voglio migliorare il mio tempo ma non penso al record del mondo”.

Una rivale keniana potrebbe anche essere in grado di tenere un ritmo molto veloce. Sheila Chepkirui ha un record personale di 2:17:29 all'inizio della gara. “Il mio obiettivo è battere il mio record personale. Posso immaginare di finire il la prima metà di gara questa domenica in circa 68 minuti”, ha detto la 32enne. Entrambe le atlete hanno un obiettivo in più nella BMW BERLIN-MARATHON e cioè il tempo di qualificazione olimpica. Data l’intensità della concorrenza sia in Etiopia che in Kenya, i tempi necessari per assicurarsi uno dei tre posti olimpici possono essere rapidissimi.

Altre due etiopi hanno credenziali di livello mondiale nei rispettivi tentativi di superare 2:19: Tigist Abayechew, miglior tempo personale 2:18:03, e Workenesh Edesa (2:18:51), stanno tornando a Berlino. Un anno fa finirono rispettivamente terza e quarta, unendosi a Tigst Assefa per raggiungere un record mondiale non ufficiale per squadre di 6:52:31.

“Il record del percorso femminile di 2:15:37 è un tempo assolutamente di livello mondiale. Ma, dato il forte campo delle pretendenti, speriamo che questo possa essere battuto”, ha detto il direttore di gara Mark Milde.

Il parterre delle donne d’élite ha ampiezza e profondità. La giapponese Hitomi Niiya ha un miglior tempo di 2:19:24 e potrebbe benissimo attaccare il record nazionale, stabilito 18 anni fa proprio su questo percorso quando la campionessa olimpica Mizuki Noguchi corse 2:19:12 per la vittoria. Da segnalare anche l'etiope Senbere Teferi il cui miglior tempo è 2:24:11 ed è detentrice del record mondiale dei 5 km su strada con 14:29.

Elite Women with Personal Bests

Tigst AssefaETH2:15:37

Sheila Chepkirui KEN 2:17:29

Tigist AbayechewETH2:18:03

Workenesh EdesaETH2:18:51

Hiwot Gebrekidan ETH2:19:10

Hitomi NiiyaJPN2:19:24

Zeineba YimerETH2:19:28

Etagegn WolduETH2:20:03

Gutemi ImanaETH2:20:11

Delvine MeringorROU2:20:49

Helen TolaETH2:21:01

Dera DidaETH2:21:11

Fikrte Wereta ETH 2:22:50

Charlotte PurdueGBR2:23:26

Margaret Muriuki KEN 2:23:52

Senbere Teferi ETH 2:24:11

Malindi ElmoreCAN2:24:50

Deborah Schöneborn GER 2:25:52

Fabienne Schlumpf SUI 2:26:14

Annie FrisbieUSA2:26:18

Domenika MayerGER2:26:50

Rabea SchönebornGER2:27:03

Kristina Hendel GER 2:27:29

Laura Hottenrott GER 2:28:02

Yevheniya ProkofyevaUKR2:28:06

Ursula SanchezMEX2:29:11

Angie Orjuela COL 2:29:12

Tabea ThemannGER2:31:54

Jana SoethoutGER2:34:28

Melina Wolf GER Debüt