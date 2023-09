Assefa trionfa nella maratona di Berlino: record del mondo polverizzato!

Kipchoge trionfa nella gara maschile

Un tironfo nella maratona di Berlino per l'Assefa con un miglioramento decisamente oltre le attese alla seconda 42 km della carriera dopo il sensazionale debutto dell'anno scorso, a Berlino in 2h15'37. Ottocentista di discreto livello fino al 2016 (partecipò anche al Golden Gala), ha iniziato la seconda carriera fuori pista nel 2018, esplodendo nel 2022 con il successo berlinese, fino all'incredibile exploit odierno. Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta maratona, in 2h02:42, un tempo che non gli permette di migliorare il record del mondo di 2h01:09 stabilito lo scorso anno tra le strade della capitale tedesca.