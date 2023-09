Rinviata Rome 21k-Ford Mustang Mach-E, c'è il derby di calcio

La gara, che era in programma per il 12 novembre, è stata spostata a domenica 19 novembre così come disposto dal Prefetto in sede di riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuta in Prefettura in data 25 settembre 2023, per la concomitanza con il derby calcistico Lazio-Roma.

Considerato lo slittamento della gara, le iscrizioni avranno una quota agevolata fino al 15 ottobre e rimarranno aperte fino al 10 novembre.