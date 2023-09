Domenica la carica dei 2500 alla Salomon Running Milano

MILANO – Motori accesi per la Salomon Running Milano, l’urban trail meneghino più cool d’Italia che domenica 1 ottobre farà gioire oltre 2500 atleti. L’evento, organizzato da A&C Consulting insieme a Friesian Team Asd , ha in serbo tante sorprese, tradizionalmente legate al percorso, tra salite, discese, gradini, sterrati, erba e sentieri, angoli che permettono di scoprire una nuova Milano.

LE GARE – Una domenica di sport per tutti grazie alle tre distanze adatte ai più allenati e ai meno esperti. Per gli amanti dell’agonismo, la gara competitiva Fidal Top Cup 21km con partenza alle ore 8.30, quanti invece vogliano godersi il percorso senza lo stress del cronometro parteciperanno alle non competitive SmartCityLife 15 km, con partenza alle ore 9.00, o alla Smart Cup 10km, che avrà il via alle 9.30. Torna per il tris Benedetta Broggi (Sport Project VCO), vincitrice delle ultime due edizioni di questo evento che l’anno scorso era valso come Campionato Regionale Fidal di Trail Corto.

I NUMERI – Quasi 2500 gli atleti a caccia di emozioni, tante le donne che, tradizionalmente, hanno sempre risposto positivamente e che quest’anno superano il 30%. L’evento ha richiamato atleti anche dall’estero, in gara atleti da oltre 15 nazioni, Francia, Serbia condividono il podio di numerosità. Il Bel Paese schiera atleti da tutte le regioni, dopo la regione ospitante Lombardia, podio di numerosità per Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, andamento confermato dalle presenze regionali con Milano a guidare la classifica che vede al settimo posto Novara, prima provincia al di fuori della regione padrona di casa. Sono gli storici del Road Runners Club Milano a conquistare il gradino più alto del podio, piazza d’onore per i vicini di casa Verde Pisello Group seguiti ad un soffio dal GS Avis Seregno.

CURIOSITA’ – I più giovani in gara saranno Luigi e Laura, 14 e 15 anni, rispettivamente mentre i più maturi sono l’82enne Gino Ferrari e la 69enne Melchora Bisquera. Un regalo di compleanno indimenticabile per Federico Pappalettera, Eleonora Merighi, Alice Turrin, Virginie Gorin, Alessia Ligugnana e Andrea Bossi, tutti insieme spegneranno 234 candeline.

ISCRIZIONI APERTE – Ancora aperte, sarà possibile iscriversi (contanti o con Satispay) a tutte le distanze al villaggio Expo, Piazza tre Torri Alta all’interno del Parco CityLife, sabato 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Domenica 1 ottobre non sarà possibile iscriversi solamente alle gare non competitive da 10 e 15km e non alla 21k.